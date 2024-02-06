Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию
Верховная Рада Украины на заседании во вторник утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине в связи с российским широкомасштабным вторжением, передает Радио Свобода.
За продление действия военного положения, введённого 24 февраля 2022 года, проголосовали 335 депутатов, голосов против не было. Военное положение продлено до 13 мая 2024 года, вместе с ним продлена и мобилизация.
Голосование, по сути, носило формальный характер, поскольку ни одна из политических сил в Украине не выступает за завершение действия военного положения на фоне продолжающейся войны. Продление военного положения помимо прочего означает, что выборы президента Украины не состоятся в предусмотренный законом срок – в марте. Полномочия президента Владимира Зеленского автоматически будут продлены, хотя его 5-летний срок полномочий в мае завершается. Выборы по закону можно будет провести только по завершении военного положения.
В среду, как ожидается, украинский парламент в первом чтении рассмотрит бурно обсуждающийся в обществе законопроект о воинском учёте и мобилизации, который должен упорядочить критерии призыва по мобилизации и во многом их ужесточить – в частности, тем, кто не встанет на воинский учёт или проигнорирует повестку, предлагается ограничивать ряд прав.
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