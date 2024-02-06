ВИДЕО | Нарвский „Транс“ превращается в сборную Грузии? Команда пополнилась еще одним грузинским легионером

Серго Кухианидзе — 24-летний центральный нападающий. Воспитанник „Торпедо“ Кутаиси, в составе которого стал чемпионом Грузии на заре карьеры. Поиграл за другие грузинские клубы — „Мерани“ Мартвили, „Самгурали“ и „Дила“.

В сезоне 2021 Кухианидзе забил 11 голов в Высшей лиги Грузии за „Самгурали“, был признан одним из лучших нападающих чемпионата, а также получил вызов в сборную Грузии. Дебютировал за национальную команду 6 июня 2021 года против сборной Нидерландов. Также у него на счету 4 матча за молодежную сборную.

Грузинский форвард в первом же контрольном матче за нарвский „Транс“, оформив дубль в ворота латвийского клуба „Гробиня“, в котором „Транс“ одержал уверенную победу со счетом 4:1.

Ранее контракты с нарвским „Трансом“ подписали несколько грузинских футболистов, защитник Шалва Бурджанадзе, опорный полузащитник Важа Немсадзе, и атакующий полузащитник Закария Бегларишвили, несколько лет назад получивший эстонское гражданство.

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