ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (712-й день) | Нидерланды передадут Украине больше истребителей F-16, чем планировалось
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Лисичанску. Москва ожидает, что оно пройдет 6 февраля, передает ТАСС.
3 февраля в Лисичанске было разрушено здание пекарни в результате обстрела. Власти самопровозглашенной республики обвинили в ударе украинских военных. По их данным, погибли 28 человек, еще 10 получили ранения. В самопровозглашенной ЛНР утверждали, что среди погибших в результате обстрела — глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко.
Иностранным волонтерам запретили въезд в несколько населенных пунктов Херсонской области без согласования.
В часть населенных пунктов Херсонской области, которые обстреливают российские войска, не будут пускать представителей иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций. Об этом сообщает областная военная администрации области.
Въезд будет разрешен только после согласования с администрацией и военным командованием. Такое решение было принято после гибели двух французских волонтеров организации HEKS EPER в результате удара по Бериславу.
Нидерланды передадут Украине на шесть истребителей F-16 больше чем планировалось, сообщает Минобороны страны.
Общее число планируемых к поставке самолетов таким образом увеличилось до 24: в конце декабря 2023 года премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей.
Истребители F-16 поступят в Украину вместе с ракетами дальностью 300–500 километров, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Украина ждет истребители „в последующих пакетах военной помощи“, сказал Наев, не уточнив, когда они будут. Тип ракет, которые поступят вместе с истребителями, Наев также не назвал.
О передаче истребителей президент Украины Владимир Зеленский и лидеры западных стран договорились в мае 2023 года. В августе Зеленский сообщил, что Дания и Нидерланды готовятся передать Украине истребители F-16, когда украинские летчики пройдут обучение. Эти планы премьер Нидерландов Марк Рютте подтвердил в разговоре с Зеленским в конце декабря 2023 года. С ноября в Румынии открыт центр для обучения украинских летчиков.
СБУ объявила о заочном подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Херсона и репрессиями во время оккупации города.
Служба безопасности Украины объявила о заочном подозрении в отношении командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Его подозревают в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (статья 437 УК Украины).
По данным СБУ, Резанцев 24 февраля 2022 года лично отдал приказ о захвате Херсонской области, и под его командованием российские войска вторглись в регион с территории Крыма. Вместе с этим, как утверждает СБУ, Резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке.
Во время оккупации Резанцев, как сообщается в релизе СБУ, организовывал массовые репрессии против участников сопротивления в регионе — по его приказу людей забирали прямо на улицах или во время пересечения российских блокпостов.
Страны „Большой семерки“ и Евросоюз обсуждают план использования замороженных активов российского Центробанка на сумму более 250 миллиардов долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Союзникам Украины предлагается продать свой долг, используя замороженные российские активы в качестве залога. План предполагает создание специальной структуры, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные залогом.
Обсуждение, как отмечает Bloomberg, пока идет на техническом уровне, политическое решение еще не принято. Несколько стран „Большой семерки“ до сих пор сопротивлялись варианту полной конфискации замороженных российских активов из-за юридических проблем и потенциальных последствий для стабильности евро, но возможность использовать активы в качестве залога рассматривается как альтернатива конфискации.
В белгородских подъездах появятся устройства для быстрого открытия дверей при ракетной тревоге. Во время обстрелов жители жаловались, что не могут попасть в убежище.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что домофоны подъездов многоэтажек в Белгороде оборудуют магнитными контроллерами, которые смогут быстро открывать двери при ракетной опасности.
В контроллерах будет стоять мультисимкарта, подключенная ко всем мобильным операторам. При ракетной тревоге двери в подъездах должны будут открываться одномоментно.
По словам Демидова, первые эксперименты уже провели в нескольких домах, оборудование работает стабильно. Он заявил, что всего планируется переоборудовать более пяти тысяч устройств в многоэтажках.
Позиция Германии по реформе фонда ЕС, помогающего Украине, может привести к задержке поставок оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Европейский фонд мира размером 12 миллиардов евро был создан вне общего бюджета Евросоюза и основан на взносах стран пропорционально размеру их экономик. Он исчерпался после того, как странам возместили 5,6 миллиарда евро за оружие, отправленное в Украину за почти два года, и теперь нуждается в дополнительном финансировании. Но пополнение на пять миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят, как реформировать фонд.
„Брюссель говорит: „Сначала плати, потом получай возмещение““, — цитирует FT одного из европейских чиновников. Однако Германия и другие страны „утверждают, что им это не нужно“.
„Они [Германия] не хотят говорить „да“ или „нет“ деньгам, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо“, — говорит еще один собеседник FT.
Реформа фонда, как пишет FT, направлена на достижение „более структурированного, эффективного и прагматичного“ способа финансирования Украины.
Берлин, который испытывает сложности из-за решения Конституционного суда Германии, объявившего бюджет правительства незаконным осенью 2023 года, требует, чтобы стоимость поставляемого им оружия учитывалась в его взносах. Другие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. При этом крупные доноры указывают, что более маленькие страны получили большие компенсации и потратили их на модернизацию собственного вооружения.
„Надеюсь, власти понимают всю полноту своей ответственности“. Мэр Киева Виталий Кличко — о возможной отставке Залужного.
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, появившиеся в зарубежных и украинских СМИ.
„К сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делают сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества“, — написал Кличко.
Общество, по его словам, не уверено, что „анонсированные намеками рокировки“ направлены именно на это.
Кличко призвал „прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу“ и назвал Залужного тем, благодаря кому „украинцы по-настоящему поверили в наши вооруженные силы“.
Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 13 мая 2024 года
Два законопроекта размещены на сайте Верховной рады. Нынешний срок военного положения и всеобщей мобилизации заканчивается 14 февраля.
Эрдоган планирует обсудить с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море, пишет Reuters со ссылкой на турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.
В интервью турецкому телеканалу A Haber Фидан сказал, что предпринимаются попытки найти „новые методы“ транспортировки украинского зерна на мировые рынки. По его словам, после выхода России из „зерновой сделки“ некоторым судам удалось перевезти украинское зерно без заключения соглашения. „Мы хотим прояснить эту де-факто [ситуацию] с помощью нового механизма“, — добавил он.
29 января помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит Турцию в феврале, а „украинская тематика“ будет одной из основных на переговорах. По данным Reuters, визит состоится 12 февраля. Как отмечает агентство, это будет первая поездка российского президента к лидеру страны НАТО после начала войны в Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально дату визита не называл.
Планы Владимира Зеленского об обновление руководства страны, в том числе замене главнокомандующего ВСУ, заставляют западных партнеров нервничать. Об этом сказали Financial Times двое чиновников из стран G7, правительства которых поставляют оружие Украине.
По словам одного из собеседников FT, опасения вызывает популярность Залужного среди рядовых солдат и населения. Его увольнение может вызвать негативную реакцию в тот момент, когда „единство имеет решающее значение“.
Четыре источник FT, знакомые с ситуацией, утверждают, что главными кандидатами на замену Залужному остаются командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов.
Возможное назначение главкомом Буданова один из западных чиновников прокомментировал так: „Он заставляет нас нервничать“.
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление об отставке. Об этом сообщил председатель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Причины такого решения не уточняются.
56-летняя Юлия Лапутина — генерал-майор Службы безопасности Украины.
Ранее в интервью президент Украины Владимир Зеленский говорил, что о „перезапуске направления руководства страной“. „Когда мы говорим об этом [о возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного], я имею в виду замену целого ряда руководящих лиц государства, не только в отдельном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой [Залужного], но нельзя сказать, что мы заменили одного человека“, — отметил Зеленский
ФСБ сообщила о задержании трех россиян, которых подозревают в подготовке теракта в отношении одного из руководителей Крыма.
Спецслужба утверждает, что предотвратила теракт, который пыталась организовать Служба безопасности Украины в отношении одного из руководителей аннексированного Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержаны трое россиян, которые, как утверждается, готовили подрыв автомобиля. У подозреваемых обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины, а также взрывное устройство, говорится в сообщении.
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