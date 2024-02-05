ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (712-й день) | Нидерланды передадут Украине больше истребителей F-16, чем планировалось

О передаче истребителей президент Украины Владимир Зеленский и лидеры западных стран договорились в мае 2023 года. В августе Зеленский сообщил, что Дания и Нидерланды готовятся передать Украине истребители F-16, когда украинские летчики пройдут обучение. Эти планы премьер Нидерландов Марк Рютте подтвердил в разговоре с Зеленским в конце декабря 2023 года. С ноября в Румынии открыт центр для обучения украинских летчиков.

Украина ждет истребители „в последующих пакетах военной помощи“, сказал Наев, не уточнив, когда они будут. Тип ракет, которые поступят вместе с истребителями, Наев также не назвал.

Общее число планируемых к поставке самолетов таким образом увеличилось до 24: в конце декабря 2023 года премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что Нидерланды передадут Украине 18 истребителей.

Нидерланды передадут Украине на шесть истребителей F-16 больше чем планировалось, сообщает Минобороны страны.

Въезд будет разрешен только после согласования с администрацией и военным командованием. Такое решение было принято после гибели двух французских волонтеров организации HEKS EPER в результате удара по Бериславу.

В часть населенных пунктов Херсонской области, которые обстреливают российские войска, не будут пускать представителей иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций. Об этом сообщает областная военная администрации области.

Иностранным волонтерам запретили въезд в несколько населенных пунктов Херсонской области без согласования.

3 февраля в Лисичанске было разрушено здание пекарни в результате обстрела. Власти самопровозглашенной республики обвинили в ударе украинских военных. По их данным, погибли 28 человек, еще 10 получили ранения. В самопровозглашенной ЛНР утверждали, что среди погибших в результате обстрела — глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Лисичанску. Москва ожидает, что оно пройдет 6 февраля, передает ТАСС.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что домофоны подъездов многоэтажек в Белгороде оборудуют магнитными контроллерами, которые смогут быстро открывать двери при ракетной опасности.

В белгородских подъездах появятся устройства для быстрого открытия дверей при ракетной тревоге. Во время обстрелов жители жаловались, что не могут попасть в убежище.

Обсуждение, как отмечает Bloomberg, пока идет на техническом уровне, политическое решение еще не принято. Несколько стран „Большой семерки“ до сих пор сопротивлялись варианту полной конфискации замороженных российских активов из-за юридических проблем и потенциальных последствий для стабильности евро, но возможность использовать активы в качестве залога рассматривается как альтернатива конфискации.

Союзникам Украины предлагается продать свой долг, используя замороженные российские активы в качестве залога. План предполагает создание специальной структуры, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные залогом.

Страны „Большой семерки“ и Евросоюз обсуждают план использования замороженных активов российского Центробанка на сумму более 250 миллиардов долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины , пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Во время оккупации Резанцев, как сообщается в релизе СБУ, организовывал массовые репрессии против участников сопротивления в регионе — по его приказу людей забирали прямо на улицах или во время пересечения российских блокпостов.

По данным СБУ, Резанцев 24 февраля 2022 года лично отдал приказ о захвате Херсонской области, и под его командованием российские войска вторглись в регион с территории Крыма. Вместе с этим, как утверждает СБУ, Резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке.

Служба безопасности Украины объявила о заочном подозрении в отношении командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Его подозревают в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (статья 437 УК Украины).

СБУ объявила о заочном подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Херсона и репрессиями во время оккупации города.

В контроллерах будет стоять мультисимкарта, подключенная ко всем мобильным операторам. При ракетной тревоге двери в подъездах должны будут открываться одномоментно.

По словам Демидова, первые эксперименты уже провели в нескольких домах, оборудование работает стабильно. Он заявил, что всего планируется переоборудовать более пяти тысяч устройств в многоэтажках.

Позиция Германии по реформе фонда ЕС, помогающего Украине, может привести к задержке поставок оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Европейский фонд мира размером 12 миллиардов евро был создан вне общего бюджета Евросоюза и основан на взносах стран пропорционально размеру их экономик. Он исчерпался после того, как странам возместили 5,6 миллиарда евро за оружие, отправленное в Украину за почти два года, и теперь нуждается в дополнительном финансировании. Но пополнение на пять миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят, как реформировать фонд.

„Брюссель говорит: „Сначала плати, потом получай возмещение““, — цитирует FT одного из европейских чиновников. Однако Германия и другие страны „утверждают, что им это не нужно“.

„Они [Германия] не хотят говорить „да“ или „нет“ деньгам, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо“, — говорит еще один собеседник FT.

Реформа фонда, как пишет FT, направлена ​​на достижение „более структурированного, эффективного и прагматичного“ способа финансирования Украины.

Берлин, который испытывает сложности из-за решения Конституционного суда Германии, объявившего бюджет правительства незаконным осенью 2023 года, требует, чтобы стоимость поставляемого им оружия учитывалась в его взносах. Другие страны опасаются, что это резко сократит размер фонда. При этом крупные доноры указывают, что более маленькие страны получили большие компенсации и потратили их на модернизацию собственного вооружения.

„Надеюсь, власти понимают всю полноту своей ответственности“. Мэр Киева Виталий Кличко — о возможной отставке Залужного.