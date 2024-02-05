ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Весна закончилась, не начавшись. В конце недели температура местами опустится до -20°C

Агентство по окружающей среде сообщает, что с вечера понедельника (5.02) во многих местах ожидается снег. Ветер северо-западный, вечером с порывами до 13 м/с, на западном побережье до 18 м/с. Температура воздуха на материке 0...-2°C, на побережье островов немногим выше 0°C.

Во вторник ночью (6.02) край системы низкого давления принесет легкие осадки в виде снега. Северо-западный ветер ослабнет. Днем на фоне роста атмосферного давления над Эстонией сформируется зона высокого давления, благодаря которой ветер и успокоится. Местами пройдет снег. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1...-7°C.

В ночь на среду (7.02) с окрестностей Готланда и далее через море к границе Литвы и Латвии переместится новая система низкого давления. Снег будет идти в основном на юге Эстонии. Немного усилится восточный ветер. В течение дня область низкого давления будет смещаться в сторону России. Местами пройдет снег: с большей вероятностью в Валгамаа и Вырумаа, а также на северном побережье. Усилится северо-восточный ветер. Температура воздуха -3...-9°C, ночью в Вирумаа до -12°C.

В четверг (8.02) страны Балтии освободятся от влияния активных систем давления, и над Эстонией сформируется спокойная область низкого давления. Местами ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью в Западной Эстонии составит -6...-11°C, на востоке -10...-15°C, в Вирумаа может опуститься на пару-тройку градусов ниже, днем ожидается -4...-9°C, в Вирумаа и около Чудского озера ниже -10°C.

В пятницу (9.02) в Северное море из Атлантики переместится активная система низкого давления, которая устремится к Балтийскому морю, что приведет к постепенному усилению восточного ветра. Однако зона осадков останется далеко, и небольшой снег пройдет лишь в отдельных местах. Температура воздуха ночью на островах и юго-западе Эстонии составит -7...-12°C, на большей части материковой Эстонии -10...-15°C, в Вирумаа до -20°C, днем -5...-11°C.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.