Правящая партия Венгрии бойкотировала внеочередное голосование в парламенте по членству Швеции в НАТО

Заседание, созванное венгерской оппозицией, также бойкотировали депутаты Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — младшего союзника „Фидес“. При этом на заседании присутствовали несколько послов стран НАТО, в том числе посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Всего на заседание пришел 51 депутат, 148 отсутствовали.

Накануне заседания представители „Фидес“ заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании. Лидер парламентской группы „Фидес“ Мате Кочиш сказал, что ратификация может состояться в начале весенней сессии, которая стартует в конце февраля, а также после визита шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Будапешт.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года — вскоре после российского вторжения в Украину. Последними из стран альянса, кто не одобрил ее членство, оставались Турция и Венгрия, однако 23 января турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в НАТО, а 25 января документ подписал Эрдоган.

В конце января премьер-министр Венгрии и бессменный лидер партии „Фидес“ Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО. Он призвал парламент одобрить заявку Стокгольма „при первой возможности“.

„Фидес“ имеет большинство мест в парламенте Венгрии — 133 из 199.

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