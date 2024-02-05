Чемпионами Эстонии по фигурному катанию среди юниоров стали Гойдина и Леванди

С отрывом от второго места более чем в 67 баллов, чемпионом Эстонии среди юниоров стал Арлет Леванди (212.75 баллов за две программы).

Лучшей среди девушек стала 13-летняя чемпионка Эстонии среди взрослых - Элина Гойдина, которая в сумме за две программы получила 176.36 балла.

Двое лучших среди девушек - Элина Гойдина и Мария Элийсе Кальювере, а также двое лучших среди юношей - Арлет Леванди и Егор Марченко отправятся на юниорский чемпионат мира, который пройдет в китайском Тайбэе с 28 февраля по 3 марта 2024 года.

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