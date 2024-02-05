ОИ в Париже: продано 90% билетов, открытие впервые в истории пройдет вне стадиона

Традиционно церемонии открытия Олимпийских игр проходят на стадионах, но Париж станет первым исключением. Спортсмены пройдут шестикилометровым парадом вдоль реки Сены, а зрители будут размещены на ее обоих берегах. Чтобы посмотреть церемонию открытия, им потребуется пройти несколько проверок безопасности.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, заявил, что от первоначального плана в 600 000 зрителей пришлось отказаться. Новый план предусматривает, что на церемонии открытия ОИ-2024 смогут присутствовать 300 000 зрителей, т.е в два раз меньше, чем предполагалось ранее.

Месяц назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти готовы отказаться от церемонии открытия на реке Сена, если это создаст слишком серьезный вызов безопасности мероприятия.

„Мы хотим, чтобы Олимпийские игры были открытыми, чтобы как можно больше людей смогли испытать волнение от церемонии открытия. Проведение мероприятия в центре Парижа — тому доказательство. Мы целый год работали, чтобы сделать это возможным. Шестикилометровая дорога исследована. Мы уверены, что сможем организовать открытие Игр в безопасных условиях“, - заявил Этьен Тобуа, генеральный директор оргкомитета парижской Олимпиады.

При этом Тобуа, который когда-то участвовал в Олимпийских играх в качестве бадминтониста, отверг обвинения в завышении цен на билеты.

„Мы продали 90% билетов на спортивные соревнования. Нас устраивают выбранные цены на билеты. В продажу поступило более миллиона билетов стоимостью по 24 евро и свыше четырех миллионов билетов - по 50 евро или меньше. Все в порядке“, - отметил Этьен Тобуа.

Однако не все виды виды спорта предстоящей Олимпиады пользуются популярностью. Например, на олимпийский футбольный турнир продано меньше миллиона билетов.

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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