Лидеры правящих партий отрицают наличие в правительстве внутреннего конфликта

„Я не чувствую, что в коалиции есть напряженность. Мы очень сплоченная команда. Только что, во вторник, мы очень подробно обсудили составление бюджетной стратегии страны и, в частности, брешь в бюджете, которую необходимо закрыть. Это был очень насыщенный и серьезный день, мы обсуждали эти вопросы и понимали проблемы друг друга“, – сказала Каллас в передаче „AK. Nädal“, отвечая на вопрос о том, стала ли забастовка учителей пробным камнем для правительства и не пора ли уступить Дом Стенбока новому правительству?

По словам председателя Eesti 200 Маргуса Цахкны, правительства разваливаются не в результате давления извне, а из-за внутренних конфликтов. „Когда что-то сказано, нужно уметь потом признаться в этом самому себе и, если нужно, извиниться. Именно это сейчас и произошло“, –отметил Цахкна, добавив, что коалиция на пороге распада не стояла.

Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс сообщил, что принципиальные обсуждения всегда вызывают напряженность, но сейчас трудовой мир восстановлен. „По моему мнению, вопрос о том, что мы не можем продолжать работать вместе, не стоял“, – цитирует председателя СДП rus.err.

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