СВОДКА ЗА СУТКИ | Из-за обледеневшей дороги велосипедист попал в больницу. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В 14.10 на 40-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла (волость Сауэ, Харьюмаа) автомобиль Subaru XV, за рулем которого находилась 70-летняя женщина, потерял управляемость и выехал с трассы в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 15.09 в Кейла (Харьюмаа) у дома номер 2b по улице Линнусе на обледеневшей скользкой дороге упал с электровелосипеда 60-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 15.50 в Таллинне на Вильянди мнт у дома 41b 40-летняя женщина на автомобиле Honda Jazz совершала правый поворот и сбила пересекавшего проезжую часть в неположенном месте 18-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 11 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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