Зеленский подтвердил, что думает о замене главнокомандующего ВСУ Залужного(9)
Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.
„Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного. Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало“, — сказал он на просьбу прокомментировать слухи о возможной отставке главнокомандующего.
Зеленский добавил, что в целом думает о перезагрузке руководства страной, пишет Би-би-си.
„Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный… Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной“.
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