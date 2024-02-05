ВИДЕО | В Чили бушуют лесные пожары. Число погибших перевалило за сотню

Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в регионе Вальпараисо и пообещал предоставить для решения ситуации „все необходимые ресурсы“.

Пожары уже распространились на обширную территорию и число жертв может вырасти, предупреждали власти. Сейчас, по их данным, насчитывается 40 активных очагов пожаров по стране.

По сообщениям местных СМИ, Региональный комитет по борьбе с лесными пожарами (COGRID) сообщил, что 45 погибших были найдены мертвыми на месте, остальные скончались от полученных ожогов уже в больницах.

Пожары начались после периода летней жары с температурой, поднявшейся выше 33°С.

На их тушение были брошены 1400 пожарных, армия, пожарные самолеты и вертолеты. Спасательные службы пытались добраться до наиболее пострадавших районов, но им мешали колонны машин с людьми, спасавшимися от огня.

Пожары, начавшиеся в горах, распространились на прибрежные районы, достигнув городов Винья-дель-Мар и Вальпараисо. Вместе они образуют обширный регион на центральном побережье Чили, в котором проживает более миллиона человек.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в результате пожаров были перекрыты несколько автомагистралей, ведущих из Винья-дель-Мар. Власти ввели комендантский час с 21:00, чтобы облегчить работу спасательных служб.

„Мы столкнулись с беспрецедентной катастрофой“, — сказала мэр города Макарена Рипамонти.

Винья-дель Мар, известный курорт, пользующийся популярностью у серферов и туристов, которые приезжают в этот регион, славящийся своими винами.

Многие пострадавшие, судя по всему, как раз и были туристами, приехавшими в Вальпараисо во время летних каникул.

Власти говорят, что это – самый смертоносный пожар в истории Чили.

Министерство здравоохранения объявило Вальпараисо регионом повышенной опасности. Оно призвало больницы приостановить плановые операции для оказания экстренной помощи и распорядилось создать временные полевые госпиталя.