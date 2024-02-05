Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине

Обсуждение этих трех вопросов широко ведется с осени 2023 года после того, как Конгрессу США не удалось согласовать выделение очередных средств для стран-союзников из-за протестов республиканцев, требующих направить деньги на борьбу с нелегальной миграцией.

Текст компромиссного соглашения о дополнительном финансировании „вопросов национальной безопасности“, которое может поставить точку в спорах, был размещен на сайте Сената США . Общий объем средств составит 118,3 млрд долларов, следует из документа.

В частности 60,06 млрд долларов из этих средств планируется направить на поддержку Киева, 14,1 млрд - на помощь Израилю в области безопасности, 2,44 млрд - на поддержку операции „Страж процветания“ в Красном море, 4,83 млрд - на поддержку ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 20,23 млрд долларов - на усиление безопасности южной границы США и изменения в миграционной политике страны.

Президент США Джо Байден прокомментировал представление проекта. По его словам, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий работала над текстом документа более двух месяцев - „круглосуточно, в праздники и выходные“. Байден отдельно указал, что поддержка Украины в войне, развязанной против нее Россией, отвечает интересам безопасности США. Если не остановить стремление президента РФ Владимира Путина „к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут“, пояснил глава Белого дома.

Трамп и республиканцы в Конгрессе критикуют соглашения

Байден в своей публикации отметил, что принятию законопроекта все еще могут помешать республиканцы из Палаты представителей - в нижней палате Конгресса они имеют большинство, и именно этот орган с осени не раз отказывался от принятия подобных соглашений.