Хоккеист эстонского „Пантер“ признан MVP чемпионата Латвии в январе

В последних шести январских матчах Фурса забросил шесть шайб и отдал 10 голевых передач. Набрав в сумме 42 (15 шайб + 27 голевых передачи) очка, Фурса на данный момент является лучшим бомбардиром Открытого чемпионата Латвии.

Самый ценный игрок месяца Открытого чемпионата Латвии определяется организаторами чемпионата, статистикой и Федерацией хоккея Латвии. Награда „Самый ценный игрок месяца“ в Открытом чемпионате Латвии вручается в сотрудничестве с компанией OPTIBET.

В январе хоккейный клуб „Пантер“ выиграл 5 из 6 матчей Открытого чемпионата Латвии.

Набрав в 29 матчах 36 очков, эстонская команда занимает четвертое место и досрочно гарантировала себе место в плей-офф, в котором борьбу за медали продолжат лучшие шесть клубов.

Последние три матча регулярного чемпионата „Пантер“ проведет во второй половине февраля.

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