На войне погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу
На фронте погиб украинский титулованный атлет Александр Белоконь. Об этом сообщает „Спорт 24“.
Александр был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины. В 2017 году в Одессе украинский силач установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Мужчине удалось сдвинуть с места и протащить на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны – вес грузовика, остальной вес –люди.
В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.
Александр Белоконь был мобилизован в украинскую армию в марте 2023 года. После получения осколочного ранения руки, продолжил быть верным спорту – летом 2023 года принял участие в ветеранских соревнованиях „Киев несокрушимый“, где получил чемпионство.
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