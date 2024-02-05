На войне погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

Александр был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины. В 2017 году в Одессе украинский силач установил рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. Мужчине удалось сдвинуть с места и протащить на 47 см вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны – вес грузовика, остальной вес –люди.

В 2020 году Александр Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.

Александр Белоконь был мобилизован в украинскую армию в марте 2023 года. После получения осколочного ранения руки, продолжил быть верным спорту – летом 2023 года принял участие в ветеранских соревнованиях „Киев несокрушимый“, где получил чемпионство.

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