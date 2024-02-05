Мобилизация уехавших от войны мужчин: что говорят жители Эстонии и Украины?

„Получение временной защиты в Эстонии не связано с законодательством Украины. Также у нас нет никаких оснований или прав проверять, кто в Украине относится к целевой группе призыва или мобилизации, а кто от нее освобожден, – рассказывает советник отдела политики и гражданства МВД Аннели Викс. – Объявление Украиной мобилизации и решение каждого человека, отреагировать на призыв или нет, – это вопрос отношений только между украинским государством и его гражданами. Эстония не может туда вмешиваться. Помощь возможна только при согласии двух стран, т. е. на основании отдельного договора. Временная защита от Эстонии предоставляется каждому, кто до 24 февраля жил в Украине и покинул Украину из-за военного конфликта – в общем, всем людям, которые бежали из Украины из-за войны“.

„По нашим данным, в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2024 года статус временной защиты в Эстонии получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин 10 112, а в возрастной категории 25–60 (призывной возраст в Украине) – 6725 человек. На тот момент эти критерии были несущественны. Да, мужчин призывного возраста проверяли более тщательно. Но если гражданин Украины мог предоставить веские доказательства, что в самом начале войны находился на территории Украины и был вынужден уехать, то получить статус можно было достаточно просто“, – поясняют в Департаменте полиции и погранохраны.

Но позднее он опубликовал пост в сети Facebook, где дал более развернутый комментарий, пояснив, что лично у него нет цели как можно скорее отправить на фронт украинцев призывного возраста, проживающих в Эстонии.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно до 500 тысяч человек, поэтому будут разыскивать и украинцев, бежавших с началом полномасштабной войны в другие страны.

Наша справка: В Украине во время военного положения мобилизации не подлежат: • мужчины с инвалидностью; • отцы троих и более несовершеннолетних детей; • отцы-одиночки; • отцы детей с инвалидностью и тяжелобольных детей; • отцы, воспитывающие совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы; • опекуны недееспособного лица или человека с инвалидностью; • отцы несовершеннолетних детей, если их мать проходит военную службу.

Внутренний вопрос

„Эстония не должна и не может вмешиваться в вопросы между Украиной и ее гражданами, выбирать чью-либо сторону, осуждать или депортировать кого-либо, – говорит министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. – Мобилизация украинцев, проживающих за границей, – достаточно сложная задача для украинского правительства, и она потребует больших затрат и ресурсов. Вероятно, нужны новые кампании и механизмы набора персонала. Но опять же, это будет решение Украины, и мы должны доверять ее здравому смыслу. На данный момент такое соглашение между странами не планируется. Можно рассуждать лишь гипотетически, как могла бы помочь Эстония Украине в том случае, если Украина действительно решит мобилизовать граждан, проживающих за границей“.

По его словам, теоретически, роль Эстонии здесь в первую очередь заключалась бы в том, чтобы мы помогли Украине получить информацию о тех людях, которые живут в Эстонии, и кого затронул призыв к мобилизации в Украине, потому что у нас есть контактные данные военных беженцев, получивших временную защиту в Эстонии.

На своей страничке в Facebook Ляэнеметс также обозначил личную точку зрения по этому вопросу: „Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно в этом отказать. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи. Мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь. Но нужно заметить, что именно по такому вопросу, как выдача мужчин мобилизационного возраста, потребуется отдельное соглашение между странами и, как минимум, решение на правительственном уровне. Сейчас, следуя международному праву, такой возможности мы не имеем“.

А что говорят в Украине?

Вадим из Киева (61) сам являлся участником войны России против Украины, но недавно демобилизовался из-за возраста.