Мобилизация уехавших от войны мужчин: что говорят жители Эстонии и Украины?
В конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico сообщил, что страна намерена с наступившего 2024 года призвать из запаса на военную службу находящихся за границей украинцев-мужчин. Умеров сказал, что пока речь идет только о приглашении явиться на призывные пункты, но в то же время подчеркнул, что уклоняющимся будут грозить санкции. Если Украина все же окончательно решит мобилизовать на фронт мужчин, которые бежали от войны в Эстонию, то как отнесутся к этому простые жители, а также политики нашей страны – узнавала „МК-Эстония“.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно до 500 тысяч человек, поэтому будут разыскивать и украинцев, бежавших с началом полномасштабной войны в другие страны.
После этого заявления украинского президента министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью ERR сообщил, что Эстония готова выдавать мужчин мобилизационного возраста Украине.
Но позднее он опубликовал пост в сети Facebook, где дал более развернутый комментарий, пояснив, что лично у него нет цели как можно скорее отправить на фронт украинцев призывного возраста, проживающих в Эстонии.
6725 мужчин
„По нашим данным, в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2024 года статус временной защиты в Эстонии получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин 10 112, а в возрастной категории 25–60 (призывной возраст в Украине) – 6725 человек. На тот момент эти критерии были несущественны. Да, мужчин призывного возраста проверяли более тщательно. Но если гражданин Украины мог предоставить веские доказательства, что в самом начале войны находился на территории Украины и был вынужден уехать, то получить статус можно было достаточно просто“, – поясняют в Департаменте полиции и погранохраны.
„Получение временной защиты в Эстонии не связано с законодательством Украины. Также у нас нет никаких оснований или прав проверять, кто в Украине относится к целевой группе призыва или мобилизации, а кто от нее освобожден, – рассказывает советник отдела политики и гражданства МВД Аннели Викс. – Объявление Украиной мобилизации и решение каждого человека, отреагировать на призыв или нет, – это вопрос отношений только между украинским государством и его гражданами. Эстония не может туда вмешиваться. Помощь возможна только при согласии двух стран, т. е. на основании отдельного договора. Временная защита от Эстонии предоставляется каждому, кто до 24 февраля жил в Украине и покинул Украину из-за военного конфликта – в общем, всем людям, которые бежали из Украины из-за войны“.
Внутренний вопрос
„Эстония не должна и не может вмешиваться в вопросы между Украиной и ее гражданами, выбирать чью-либо сторону, осуждать или депортировать кого-либо, – говорит министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. – Мобилизация украинцев, проживающих за границей, – достаточно сложная задача для украинского правительства, и она потребует больших затрат и ресурсов. Вероятно, нужны новые кампании и механизмы набора персонала. Но опять же, это будет решение Украины, и мы должны доверять ее здравому смыслу. На данный момент такое соглашение между странами не планируется. Можно рассуждать лишь гипотетически, как могла бы помочь Эстония Украине в том случае, если Украина действительно решит мобилизовать граждан, проживающих за границей“.
По его словам, теоретически, роль Эстонии здесь в первую очередь заключалась бы в том, чтобы мы помогли Украине получить информацию о тех людях, которые живут в Эстонии, и кого затронул призыв к мобилизации в Украине, потому что у нас есть контактные данные военных беженцев, получивших временную защиту в Эстонии.
На своей страничке в Facebook Ляэнеметс также обозначил личную точку зрения по этому вопросу: „Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно в этом отказать. По сути, это будет поворот спиной к Украине, которая находится в состоянии войны и нуждается в помощи. Мы твердо поддерживали Украину с начала полномасштабной войны и старались всячески ей помочь. Но нужно заметить, что именно по такому вопросу, как выдача мужчин мобилизационного возраста, потребуется отдельное соглашение между странами и, как минимум, решение на правительственном уровне. Сейчас, следуя международному праву, такой возможности мы не имеем“.
А что говорят в Украине?
Вадим из Киева (61) сам являлся участником войны России против Украины, но недавно демобилизовался из-за возраста.
„Я полагаю, что защита своей страны с оружием в руках является обязанностью и долгом каждого гражданина. Воевать должна вся страна. Только так мы можем победить. Те, кто по каким-либо причинам избегает участия в обороне страны, должны быть подвергнуты и ограничениям в дальнейшей карьере, и публичному общественному осуждению. Пользу на войне они вряд ли принесут, но хотя бы другие потенциальные уклонисты поймут, что такое поведение неприемлемо! И да. О долге можно философствовать бесконечно, а можно просто надеть форму и взять в руки оружие, как сделали сотни тысяч достойных граждан Украины“, – говорит Вадим.
Сергей Павлюченко, который в Украине лично создавал добровольные оборонительные формирования и был командиром одного из них, также считает, что уклонистов нужно возвращать на родину.
„Высылать необходимо, без разговоров, вот только на фронте таким не место.
Это я как „умеренный фронтовик“ говорю. Толку от них будет ноль. Или убьют без толку, или они сами в плен сдадутся. А вот назначить им своего рода исправительные работы и буквально заставить работать в тылу на потребности ЗСУ – оптимальный вариант их использования“, – подчеркивает мужчина.
Жительница Киева Татьяна Мисиюк считает, что те, кто выехал из Украины незаконно во время войны, заслуживают презрения.
„У нас действительно есть категории, которым выезд разрешен был официально, но есть и целый бизнес – с военкоматами, медиками, где делаются огромные деньги на „липовых“ документах для уклонистов, – рассказывает она. – Даже один известный блогер подделал медицинские документы и выехал, потом развернул кампанию в медиа против мобилизации. В результате наше СБУ открыло уголовное дело, и ему на YouTube и в „Тиктоке“ прикрыли каналы, чего добиться обычно непросто“.
Она добавляет: „Честно говоря, в целом, бесит, что пока тут люди кровь проливают, эти бегут любыми методами – иногда через леса и реки. Да, дома тоже хватает тех, кто не рвется в армию, это факт. Но они, как минимум, не сбежали. Еще есть те, кто в Конституции Украины читает только раздел про права и про жизнь как наивысшую ценность, и абсолютно не хотят читать раздел про обязанности, которые включают в себя и защиту Родины. Начинается пафосная демагогия про свободы, что, мол, мы тут не рабы и не крепостные. Кто-то ноет про недостаточную мотивацию со стороны государства, забывая, что мотивация должна сидеть внутри каждого. Это не просто контрактная служба в мирное время с социальными „плюшками“, это – война“.
Муж Оксаны Орищук уже на второй день после начала войны пошел на фронт добровольцем, но тем не менее Оксана считает, что потенциальная высылка на родину уклонистов особой пользы не принесет.
„За Украину нужно жить, а не умирать! – подчеркивает она. – На данный момент у нас большое количество нерациональных потерь. Эстония могла бы очень помочь, если бы нашла способ разобраться с коррупцией в Украине! Это было бы куда более действенно, чем рост количества жертв на поле боя. Я понимаю, что защищать страну нужно, но, анализируя происходящее за два года, выданные Эстонией люди просто станут „мясом““.
Что думают местные жители?
Андрей (35, имя изменено), переехавший в Эстонию из Санкт-Петербурга три года назад, считает, что люди, перебравшиеся с начала войны в другие страны, на фронте будут полезны только в том случае, если именно так решит руководство Украины.
„Мне кажется, что мы не имеем права решать за легитимные власти Украины, как им проводить мобилизационную политику в своей стране. Но если будет запрос с их стороны, разумно и справедливо, что Эстония аннулирует ВНЖ граждан Украины призывного возраста и пола. Другой вопрос, уедут ли они из Эстонии добровольно? Исходя из моего довольно большого опыта общения с беженцами, смею предположить, что все мужчины, которые были готовы уехать на войну, сделали это сразу после начала полномасштабного вторжения или в первые полгода“.
Он рассуждает: „Будет ли такой человек полезен на фронте? Без сомнения будет, если так считает военное и политическое руководство Украины. Выживет ли он? Другой вопрос, к сожалению“.
Дмитрий Брунс (41), внук Дмитрия Брунса, бывшего главного архитектора г. Таллинна 1960–80-х годов, говорит: „Я не считаю, что такое решение будет верным. Эстония приняла беженцев из Украины и помогает им. Отправлять их обратно на войну, где эти люди с большой вероятностью могут погибнуть, будет откровенным предательством по отношению к ним. Если человек решил уехать и не желает участвовать в боевых действиях – это его выбор. Эстония не несёт ответственность за нарушение законов гражданами Украины на территории Украины. Немотивированный боец, которого загнали на войну из-под палки, не принесёт никакой пользы, а отправлять таких людей на фронт просто ради массовки в качестве „пушечного мяса“ – бессмысленное уничтожение населения“.
Наталья (48), домохозяйка из Нарвы, также не считает, что такое решение будет правильным: „Думаю, что правильнее было бы выработать схему совместной работы Украины и Эстонии, чтобы Украина спокойно могла получить информацию о своих гражданах: кто, где, по какой причине уехал, чем занимается. Чтобы в случае необходимости с ними легко можно было бы выйти на связь. Понятно, что воевать не хочет никто, но гражданин обязан отдать долг родине, так или иначе внести свой вклад в победу, не обязательно биться на передовой, есть еще и огромный фронт работы в тылу. Насильно отправлять „под танки“ – бесполезно. Все потенциальные бойцы обязательно должны быть обучены и пройти профессиональную подготовку. И если эта подготовка выявит неспособных воевать, то есть резон оставить их в резерве, чтобы не было бессмысленных смертей“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.