ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (711-й день) | Зеленский приехал на линию фронта, спасательная операция в Лисичанске завершена

В Лисичанске, по данным на утро 4 февраля, в результате обстрела пекарни погибли 28 человек и ранены 10 человек

В Лисичанске, занятом российскими войсками, завершили поисково-спасательные работы, начавшиеся после обстрела двухэтажной пекарни, заявили в МЧС РФ.

По последним данным властей РФ, при обстреле погибли 28 человек, в том числе ребенок, и пострадали 10 человек.

Власти самопровозглашенной ЛНР обвинили в обстреле украинских военных. 4 февраля объявлено в ЛНР днем траура по погибшим.

В Белом доме раскритиковали планы спикера Джонсона поставить на голосование помощь Израилю без Украины.

Там призвали Палату представителей дождаться законопроекта, который должны скоро представить в Сенате (он будет включать договоренности по мигрантам, Украине и Израилю у одном пакете).

А попытку проголосовать за Израиль отдельно назвали „циничным политическим маневром“.

„Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границ, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина“, - говорится в заявлении Белого дома.

Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, совершенная в ночь на 3 февраля, стала одной из самых массированных за год, заявили в „Укрэнерго“. В компании отметили, что российские войска за неделю трижды атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога.

„Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже восстановлено“, — сообщили в „Укрэнерго“.

Белгородская область за минувшие сутки подверглась около 20 обстрелам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по населенным пунктам области выпустили не менее 17 снарядов и запустили пять беспилотников.