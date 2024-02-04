ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (711-й день) | Зеленский приехал на линию фронта, спасательная операция в Лисичанске завершена
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В Лисичанске, по данным на утро 4 февраля, в результате обстрела пекарни погибли 28 человек и ранены 10 человек
В Лисичанске, занятом российскими войсками, завершили поисково-спасательные работы, начавшиеся после обстрела двухэтажной пекарни, заявили в МЧС РФ.
По последним данным властей РФ, при обстреле погибли 28 человек, в том числе ребенок, и пострадали 10 человек.
Власти самопровозглашенной ЛНР обвинили в обстреле украинских военных. 4 февраля объявлено в ЛНР днем траура по погибшим.
В Белом доме раскритиковали планы спикера Джонсона поставить на голосование помощь Израилю без Украины.
Там призвали Палату представителей дождаться законопроекта, который должны скоро представить в Сенате (он будет включать договоренности по мигрантам, Украине и Израилю у одном пакете).
А попытку проголосовать за Израиль отдельно назвали „циничным политическим маневром“.
„Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границ, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина“, - говорится в заявлении Белого дома.
Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, совершенная в ночь на 3 февраля, стала одной из самых массированных за год, заявили в „Укрэнерго“. В компании отметили, что российские войска за неделю трижды атаковали энергетическую инфраструктуру Кривого Рога.
„Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже восстановлено“, — сообщили в „Укрэнерго“.
Белгородская область за минувшие сутки подверглась около 20 обстрелам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по населенным пунктам области выпустили не менее 17 снарядов и запустили пять беспилотников.
Германия и Украина планируют заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности 16 февраля на Мюнхенской конференции, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, отвечающая за интеграцию в ЕС и НАТО, сообщила изданию, что украинская делегация вместе с немецкой стороной разработала проект соглашения о двусторонних гарантиях безопасности 1 февраля в Берлине. По словам Стефанищиной, текст „еще не доработан, но в целом завершен“.
ФСБ РФ возбудила против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене „в форме перехода на сторону противника“. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, также против Пономарева расследуют эпизоды об участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все дела объединили в одном производстве.
Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев утверждает, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать границу Украины в Сумской области вечером 3 февраля. Независимых подтверждений этой информации нет.
По словам Наева, бойцы Сил территориальной обороны Украины в 18:20 по местному времени (19:20 мск) заметили вооруженную группу из десяти человек, двигавшуюся к Глуховской общине.
Перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких политиков обсуждать существование НАТО без США
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в Североатлантический альянс слишком много сил и средств и даже грозил выходом страны из НАТО. Немецкие политики опасаются, что в случае избрания на новый президентский срок Трамп попытается воплотить эту угрозу, пишет The New York Times.
Сейчас, отмечает издание, Германия занимает второе место после США по объему помощи Украине. В ситуации, когда Соединенные Штаты с конца 2023 года не могут утвердить бюджет, включающий в себя военную помощь Украине, Германия почти вдвое увеличила свои траты по этой статье до 8,5 миллиарда долларов в год.
Украинский журналист, главный редактор „Цензора“ Юрий Бутусов утверждает, что российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки в Донецкой области. Независимых подтверждений этой информации нет.
„Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои“, — написал Бутусов в фейсбуке. По словам журналиста, передовые подразделения российской армии находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.
По оценке военной разведки Великобритании, в Беларуси остаются около тысячи наемников ЧВК Вагнера. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в соцсети X (бывший твиттер).
Наемники ЧВК Вагнера находятся в Беларуси с июня 2023 года, куда они прибыли после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина. Тогда в страну прибыли восемь тысяч наемников, заявили в Минобороны Великобритании. Там отметили, что оставшиеся „вагнеровцы“ продолжают обучать белорусских военных и сотрудников спецслужб.
Зеленский приехал на линию фронта — в Работино в Запорожской области
Как сообщил президент Украины в своих соцсетях, он посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.
„Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!“ — заявил Зеленский.
Польша распространила навигационное предупреждение для пилотов гражданских воздушных судов, находящихся в пограничных районах с Россией, Украиной и Беларусью, о „незапланированных военных действиях по обеспечению государственной безопасности“.
Такое предупреждение, действующее с 5 февраля по 5 мая 2024 года, выпустило Польское агентство аэронавигационного обслуживания. Его распространили 2 февраля. Сегодня внимание на него обратило оперативное командование Вооруженных сил Польши. В командовании отметили, что предупреждение разработали при участии военных.
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