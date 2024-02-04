ВИДЕО | Зеленский посетил украинских солдат на передовой в Работино

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой, в селе Работино. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 февраля.

„Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды“, - написал он, опубликовав видео общения с военными.

Как указывается на сайте офиса президента Украины, в Работино Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск „Запорожье“ Владимира Горбатюка.

Как пишет онлайн-издание „Украинская правда“, Владимира Зеленского в поездке сопровождал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

О селе Работино

Посещение Работино - это первая поездка Зеленского на фронт в текущем году. Последняя такая поездка была совершена им в декабре 2023 года. Тогда он побывал в Авдеевке.

Село Работино расположено между двумя небольшими городами в Запорожье - Токмак и Орехов. С марта 2022 года до конца августа 2023 года село было оккупировано ВС РФ. 28 августа 2023 года тогдашняя замминистра обороны Украины Анна Маляр официально сообщила об освобождении села ВСУ. Сегодня Работино остается на переднем крае фронта.

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