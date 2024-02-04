ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего Ильи

У Ильи нет мобильного телефона, поэтому его семья не может с ним связаться. Когда он уходил из дома, на нем была пятнистая военная куртка с эстонским флагом на рукаве, черные брюки и черная шапка.

Полицейские проверили все возможные места, где мог находиться мужчина, но до сих пор его не нашли.

Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по телефону 58667218 или 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.