04.02.2024, 14:44
Добрые стражи порядка: полиция решила не наказывать превысившего скорость мужчину - он вез в больницу рожающую жену
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду на улице Суур-Амеэрика в Таллинне полицейский патруль заметил, что один из водителей превысил скорость. Оказалось, что мужчина вез свою рожающую жену в больницу. Полицейские решили ему помочь.
Руководитель службы надзора за дорожным движением PPA Таави Кирсс рассказал Delfi, что хотя фразу „Моя жена рожает!“ можно услышать от нарушителей скоростного режима в качестве оправдания довольно часто, в тот раз, когда полицейские остановили автомобиль, сразу стало ясно, что водитель говорит правду.