Добрые стражи порядка: полиция решила не наказывать превысившего скорость мужчину - он вез в больницу рожающую жену

Руководитель службы надзора за дорожным движением PPA Таави Кирсс рассказал Delfi, что хотя фразу „Моя жена рожает!“ можно услышать от нарушителей скоростного режима в качестве оправдания довольно часто, в тот раз, когда полицейские остановили автомобиль, сразу стало ясно, что водитель говорит правду.

„После быстрого обмена информацией с пассажирами машины патрульные поняли, что самый быстрый способ оказать первую помощь - это самим сопроводить машину в больницу. Каждый подобный экстренный случай должен оцениваться по-разному, и стражи порядка должны принимать решение о наиболее целесообразном способе действий в зависимости от ситуации и всех обстоятельств на месте происшествия, - пояснил он. - Если действительно возникла ситуация, когда каждая секунда жизненно важна, то, конечно, первая обязанность полицейского - оказать гражданину максимальную помощь“.