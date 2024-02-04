ЧП и криминал
04.02.2024, 14:44

Добрые стражи порядка: полиция решила не наказывать превысившего скорость мужчину - он вез в больницу рожающую жену

 
Полиция за измерением скорости
Полиция за измерением скорости
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В среду на улице Суур-Амеэрика в Таллинне полицейский патруль заметил, что один из водителей превысил скорость. Оказалось, что мужчина вез свою рожающую жену в больницу. Полицейские решили ему помочь.

Руководитель службы надзора за дорожным движением PPA Таави Кирсс рассказал Delfi, что хотя фразу „Моя жена рожает!“ можно услышать от нарушителей скоростного режима в качестве оправдания довольно часто, в тот раз, когда полицейские остановили автомобиль, сразу стало ясно, что водитель говорит правду.

„После быстрого обмена информацией с пассажирами машины патрульные поняли, что самый быстрый способ оказать первую помощь - это самим сопроводить машину в больницу. Каждый подобный экстренный случай должен оцениваться по-разному, и стражи порядка должны принимать решение о наиболее целесообразном способе действий в зависимости от ситуации и всех обстоятельств на месте происшествия, - пояснил он. - Если действительно возникла ситуация, когда каждая секунда жизненно важна, то, конечно, первая обязанность полицейского - оказать гражданину максимальную помощь“.

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