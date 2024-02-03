ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (710-й день) | Эстония передала Украине новый пакет помощи. Под обстрел попала пекарня в Лисичанске, есть погибшие и раненые
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 77 боевых столкновений.
Российские войска нанесли два ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На купянском направлении ВСУ отразили пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили пять атак в районе Тернов Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районах Богдановки и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ отбили 29 атак в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении ВСУ отбили атаку в районе Золотой Нивы Донецкой области.
На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.
На херсонском направлении ВС РФ не оставляют попыток выбить украинских военных с позиций на левом берегу Днепра. За сутки ВСУ отразили семь атак.
Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
Подразделениями ракетных войск нанесли удары по трем складам боеприпасов и одному артиллерийскому средству.
Минобороны РФ сообщило, что сбило семь беспилотников в трех областях. В Волгограде произошел пожар на нефтебазе
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в трех областях России.
Ведомство утверждает, что российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два в Волгоградской области и еще один в Ростовской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате „последствий падения сбитого беспилотника“ произошел пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.
Зеленский: в Украину прибыли две системы противовоздушной обороны, способные „сбивать все“
„Главная новость на сегодня — новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но это системы, которые сбивают все“, — заявил президент в вечернем обращении.
Зеленский также добавил, что Украине пока не хватает систем ПВО, чтобы обеспечить полную защиту, однако, по его словам, работа в этом направлении ведется „каждый день“.
В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, за минувшие сутки российские военные 67 раз обстреливали населенные пункты региона с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. Всего ВС РФ выпустили по Херсонской области 218 снарядов, включая 48 снарядов и одну авиационную бомбу, которыми российские военные ударили по Херсону.
Жены мобилизованных провели акцию в центре Москвы. Сегодня 500-й день с начала мобилизации
Акцию организовало движение „Путь домой“, которое требует, чтобы президент РФ Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации. Накануне акцию поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального.
Подобные акции „Путь домой“ проводит каждую неделю. Это уже девятое мероприятие, отмечает Sotavision.
По данным „Сирены“, полицейские задерживают всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. По оценкам журналистов, цветы возложили около 100 человек.
Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Украине удастся вернуть под свой контроль аннексированный Россией Крым
Соответствующее заявление президент сделал в интервью ютьюб-каналу Kanal Zero, ведущие которого спросили Дуду про возвращение Крыма.
„Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, сможет ли она [Украина] вернуть Крым, но верю, что вернет Донецк и Луганск“, — заявил Дуда.
Также он добавил, что Крым — это „особое место, в том числе по историческим причинам“. „Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках
ГУР Украины заявило, что в Саратовской области было совершено покушение на командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в саратовском Энгельсе было совершено покушение на командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 майора Олега Стегачева.
В заявлении ведомства говорится, что пилот был „непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине“. „В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет — уточняем“, — добавили в ГУР.
Эстония передала Украине новый пакет помощи
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи на 80 миллионов евро, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
В новый пакет помощи вошли противотанковые ракеты Javelin, решение о передаче которых Эстония приняла в декабре, а также пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различная техника и водолазное оборудование.
Глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что пекарня в Лисичанске попала под обстрел. Он утверждает, что под завалами могут быть десятки людей.
„Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завали. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших“, — написал Пасечник.
РИА Новости со ссылкой на местные власти пишет, что при обстреле Лисичанска погибли два человека, шесть получили ранения. Помимо этого, до 40 человек могут находиться под завалами.
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