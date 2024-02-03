ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (710-й день) | Эстония передала Украине новый пакет помощи. Под обстрел попала пекарня в Лисичанске, есть погибшие и раненые

Ведомство утверждает, что российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области, два в Волгоградской области и еще один в Ростовской области.

В Минобороны РФ сообщили , что в ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в трех областях России.

Минобороны РФ сообщило, что сбило семь беспилотников в трех областях. В Волгограде произошел пожар на нефтебазе

На херсонском направлении ВС РФ не оставляют попыток выбить украинских военных с позиций на левом берегу Днепра. За сутки ВСУ отразили семь атак.

На запорожском направлении украинские военные отразили три атаки в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На марьинском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ отбили 29 атак в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районах Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили пять атак в районе Тернов Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отразили пять атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Российские войска нанесли два ракетных и 86 авиационных ударов, а также совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате „последствий падения сбитого беспилотника“ произошел пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.

Зеленский: в Украину прибыли две системы противовоздушной обороны, способные „сбивать все“

„Главная новость на сегодня — новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но это системы, которые сбивают все“, — заявил президент в вечернем обращении.

Зеленский также добавил, что Украине пока не хватает систем ПВО, чтобы обеспечить полную защиту, однако, по его словам, работа в этом направлении ведется „каждый день“.

В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, за минувшие сутки российские военные 67 раз обстреливали населенные пункты региона с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. Всего ВС РФ выпустили по Херсонской области 218 снарядов, включая 48 снарядов и одну авиационную бомбу, которыми российские военные ударили по Херсону.

Жены мобилизованных провели акцию в центре Москвы. Сегодня 500-й день с начала мобилизации

Акцию организовало движение „Путь домой“, которое требует, чтобы президент РФ Владимир Путин подписал указ о завершении мобилизации. Накануне акцию поддержали оппозиционный политик Максим Кац и команда Алексея Навального.

Подобные акции „Путь домой“ проводит каждую неделю. Это уже девятое мероприятие, отмечает Sotavision.

По данным „Сирены“, полицейские задерживают всех, кто снимал возложение цветов к Вечному огню. По оценкам журналистов, цветы возложили около 100 человек.

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