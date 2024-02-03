Лаури Ляэнеметс: Правительство спрашивает, по-прежнему ли разумно ли отменять плату за возобновляемую энергию

Ляэнеметс подчеркнул в интервью Delfi, что, по мнению соцдемов, самое главное сегодня – быстрые решения в сфере энергетики.

„По нашему мнению, нужно увеличить сегодняшний объем возобновляемой энергии в пять раз“, — сказал Ляэнеметс. „Нынешние амбиции государства, согласно которым Эстония должна к 2030 году обеспечить сто процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, по мнению соцдемов, слишком малы“.

Ляэнеметс подчеркнул преимущества развития возобновляемой энергетики: снижение цен на электроэнергию, улучшение экспортного потенциала, сохранение рабочих мест. Он отметил, что реформа возобновляемой энергетики, указанная в стратегии государственного бюджета, должна быть проведена быстро. В настоящее время правительство планирует реализовать реформу к 2025 году.

„Это означает, что больше не придется платить за возобновляемую энергию, она частично покрывается за счет квоты на выбросы CO2, а частично за счет акциза на электроэнергию“, - пояснил Ляэнеметс. „Благодаря реформе энергоемкость отрасли становится меньше, то есть чем больше компания потребляет энергии, тем больше выгоды она получает от реформы“.

Ляэнеметс заявил, что партнеры по коалиции задали вопросы о том, следует ли отменять плату за электроэнергию в ее нынешнем виде. По его словам, между соглашением и вступлением реформы в силу пройдет не менее полугода. „Надеюсь, мы сделаем это быстрее“, - сказал Ляэнеметс о реформе.