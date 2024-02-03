Премьер-министр Финляндии: Граница с Россией останется закрытой

По словам главы правительства, на российской стороне в различных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают того, чтобы нелегально попасть в Финляндию.

В подобной ситуации, как заявил Орпо, не может идти речи об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

„Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет. Но главный принцип в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте“.

Согласно решению правительства, восточная граница останется закрытой до 11 февраля. Впервые границу закрыли в ноябре 2023 года.

Ранее конституционный комитет парламента постановил , что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период в исключительных обстоятельствах.

В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, впоследствии попросивших убежища в Финляндии.

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