Лаури Ляэнеметс: На социал-демократов пытались навесить ярлык неискренности за предложение быстрого разрешения проблемы учителей

„Обеспечив доступность чистой энергии, мы привлечем в экономику Эстонии инвестиции более чем на 3 миллиарда евро и создадим в сфере энергоинтенсивной промышленности более 2 тысяч рабочих мест с высокой зарплатой. Чем быстрее Эстония сможет создавать станции по хранению энергии и управляемые мощности, например, работающие на газе станции, тем более значительным будет преимущество эстонских предприятий на зарубежных рынках“, – заверил Ляэнеметс.

В качестве долгосрочного решения Эстонии необходимо активно развивать мощности по производству возобновляемой энергии, поскольку дешевая и экологичная энергия даст нам как государству конкурентное преимущество в привлечении крупных инвестиций из-за рубежа. Учитывая, что в будущем наше потребление электричества вырастет, а возобновляемая энергия составляет сейчас лишь треть от объема нынешнего потребления, целью социал-демократов является увеличение до пяти раз производства возобновляемого электричества, что позволит покрыть все нынешние потребности Эстонии и прогнозируемый рост электропотребления.

„Мы договорились в правительстве об отмене этой платы и в рамках утвержденной осенью стратегии государственного бюджета. По моей оценке, нужно как можно быстрее приступить к реализации этого плана. Чем более энергоинтенсивным является производство, тем большее позитивное влияние этот шаг окажет на предприятие. Производителям дотацию на возобновляемую энергию можно выплачивать за счет средств CO2 и акциза на электричество“, – подчеркнул лидер социал-демократов.

„Политики не должны просто наблюдать за тем, как, к примеру, наша экспортная промышленность испытывает сложности из-за спада на зарубежных рынках. Для оживления экономики, которая уже восемь кварталов находится в минусе, имеются все возможности. Социал-демократы предложили как частных потребителей, так и энергозатратные производства освободить от платы за возобновляемые источники энергии, чтобы сохранить рабочие места и снизить производственные расходы предприятий“, – отметил Ляэнеметс.

При этом, по его словам, самое важное при принятии решений, касающихся сфер экономики и государственных финансов, избегать перекладывания новых возможных обязательств на плечи людей с низким уровнем доходов, как это всегда делали правые партии.

„Необходимо серьезно говорить о том, что состоятельные люди должны вносить в общество Эстонии больший вклад. Доступная для всех медицинская помощь и высококачественное образование должны быть нашей общей целью. Если продолжать противостояние, к которому неоднократно пытались прибегнуть и во время забастовки учителей, противопоставляя педагогов, к примеру, работникам госсектора с низкими зарплатами, то мы ничего не добьемся“, – отметил Ляэнеметс.

Он также сказал, что забастовка учителей касалась не только вопроса зарплат, но и будущего Эстонии. Образование и умные люди являются краеугольным камнем нашей экономики, и достойная должность должна сопровождаться достойным уровнем доходов и качественными условиями труда.

„Учителя еще раз научили народ и руководителей государства, что нужно смело отстаивать важные для себя принципы, и что вместо cоперничества и противоборства значение имеют сотрудничество и солидарность. На социал-демократов тоже пытались навесить ярлык, что мы не были искренни в своих целях, когда выступали за скорейшее разрешение проблемы с учителями. В действительности же мы скорее доказали, что мы не снимаем с себя ответственности. Даже тогда, когда сложно или когда наш самый крупный партнер по коалиции не согласен с нами. Мы показали, что правительство должно реагировать на общественные процессы и быть в состоянии при изменении ситуации гибко менять свои планы“, – сказал Ляэнеметс.

Безусловно, самым определяющим политическим событием этого года станут выборы в Европейский парламент. „Мы еще работаем над предвыборной программой и списком кандидатов, но социал-демократы идут на выборы с целью получить в Европарламенте два места. Главной темой этих выборов будет по-прежнему безопасность – внутри государства и за его пределами, а также экономическая безопасность для обеспечения достойного уровня жизни людей. Мы также должны на европейском уровне сохранить единство, которое мы смогли до сих пор проявлять в вопросах поддержки Украины“, – подчеркнул он.

Совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня в Тарту обсуждает программу на выборы в Европейский парламент. Перед заседанием прошла дискуссия на тему экономики с участием ряда видных экспертов.