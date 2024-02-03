Лаури Ляэнеметс: На социал-демократов пытались навесить ярлык неискренности за предложение быстрого разрешения проблемы учителей(2)
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня заседании совета уполномоченных партии заявил, что главной задачей для Эстонии сейчас является обеспечение экономического роста страны.
„Политики не должны просто наблюдать за тем, как, к примеру, наша экспортная промышленность испытывает сложности из-за спада на зарубежных рынках. Для оживления экономики, которая уже восемь кварталов находится в минусе, имеются все возможности. Социал-демократы предложили как частных потребителей, так и энергозатратные производства освободить от платы за возобновляемые источники энергии, чтобы сохранить рабочие места и снизить производственные расходы предприятий“, – отметил Ляэнеметс.
„Мы договорились в правительстве об отмене этой платы и в рамках утвержденной осенью стратегии государственного бюджета. По моей оценке, нужно как можно быстрее приступить к реализации этого плана. Чем более энергоинтенсивным является производство, тем большее позитивное влияние этот шаг окажет на предприятие. Производителям дотацию на возобновляемую энергию можно выплачивать за счет средств CO2 и акциза на электричество“, – подчеркнул лидер социал-демократов.
В качестве долгосрочного решения Эстонии необходимо активно развивать мощности по производству возобновляемой энергии, поскольку дешевая и экологичная энергия даст нам как государству конкурентное преимущество в привлечении крупных инвестиций из-за рубежа. Учитывая, что в будущем наше потребление электричества вырастет, а возобновляемая энергия составляет сейчас лишь треть от объема нынешнего потребления, целью социал-демократов является увеличение до пяти раз производства возобновляемого электричества, что позволит покрыть все нынешние потребности Эстонии и прогнозируемый рост электропотребления.
„Обеспечив доступность чистой энергии, мы привлечем в экономику Эстонии инвестиции более чем на 3 миллиарда евро и создадим в сфере энергоинтенсивной промышленности более 2 тысяч рабочих мест с высокой зарплатой. Чем быстрее Эстония сможет создавать станции по хранению энергии и управляемые мощности, например, работающие на газе станции, тем более значительным будет преимущество эстонских предприятий на зарубежных рынках“, – заверил Ляэнеметс.
При этом, по его словам, самое важное при принятии решений, касающихся сфер экономики и государственных финансов, избегать перекладывания новых возможных обязательств на плечи людей с низким уровнем доходов, как это всегда делали правые партии.
„Необходимо серьезно говорить о том, что состоятельные люди должны вносить в общество Эстонии больший вклад. Доступная для всех медицинская помощь и высококачественное образование должны быть нашей общей целью. Если продолжать противостояние, к которому неоднократно пытались прибегнуть и во время забастовки учителей, противопоставляя педагогов, к примеру, работникам госсектора с низкими зарплатами, то мы ничего не добьемся“, – отметил Ляэнеметс.
Он также сказал, что забастовка учителей касалась не только вопроса зарплат, но и будущего Эстонии. Образование и умные люди являются краеугольным камнем нашей экономики, и достойная должность должна сопровождаться достойным уровнем доходов и качественными условиями труда.
„Учителя еще раз научили народ и руководителей государства, что нужно смело отстаивать важные для себя принципы, и что вместо cоперничества и противоборства значение имеют сотрудничество и солидарность. На социал-демократов тоже пытались навесить ярлык, что мы не были искренни в своих целях, когда выступали за скорейшее разрешение проблемы с учителями. В действительности же мы скорее доказали, что мы не снимаем с себя ответственности. Даже тогда, когда сложно или когда наш самый крупный партнер по коалиции не согласен с нами. Мы показали, что правительство должно реагировать на общественные процессы и быть в состоянии при изменении ситуации гибко менять свои планы“, – сказал Ляэнеметс.
Безусловно, самым определяющим политическим событием этого года станут выборы в Европейский парламент. „Мы еще работаем над предвыборной программой и списком кандидатов, но социал-демократы идут на выборы с целью получить в Европарламенте два места. Главной темой этих выборов будет по-прежнему безопасность – внутри государства и за его пределами, а также экономическая безопасность для обеспечения достойного уровня жизни людей. Мы также должны на европейском уровне сохранить единство, которое мы смогли до сих пор проявлять в вопросах поддержки Украины“, – подчеркнул он.
Совет уполномоченных Социал-демократической партии сегодня в Тарту обсуждает программу на выборы в Европейский парламент. Перед заседанием прошла дискуссия на тему экономики с участием ряда видных экспертов.