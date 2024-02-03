„В Россию мне нельзя!“ Жительница Бучи с российским гражданством надеется на пересмотр решения о ее высылке из Эстонии

Сейчас Ольга подала апелляцию, и надеется на пересмотр решения Департамента полиции и погранохраны. Потому что вернуться в Россию, жительница Бучи, которая еще до войны переехала в Украину, и всегда публично выступала против войны, не может.

„В РФ я не поеду, это было бы самоубийством. Я, которая жила в Буче, дружила с местными людьми, стояла за них горой, не боялась публичных высказываний против агрессии РФ, делилась информацией о том, что там происходило, из первых рук. Да я и есть „ходячий фейк“ о зверствах Бучи, за который РФ так истово наказывает“, - рассказала RusDelfi Ольга.

История Ольги не слишком типична. Москвичка, которая влюбилась в Украину и переехала туда на ПМЖ. Москвичка, ставшая „своей“ в Буче, помогавшая и поддерживавшая украинцев и даже в первые дни войны пытавшаяся прорваться через линию фронта, чтобы спасти погибающую в запертой квартире в Буче кошку. Кошку Ольга спасти не смогла... война уже творила безумие, и прорваться туда, где было опасно, не вышло.

Понятно, что оставаться в Буче было невозможно. Пришлось думать, куда дальше. Первым выбором измотанной женщины была Португалия, где у нее была недвижимость. Но так же, как когда-то Ольгу позвал Киев, в этот раз судьба из теплой Португалии отправила Ольгу в промозглый Таллинн.

„В Эстонии у меня были друзья, а, прилетев в Португалию, совершенно обессиленная и на препаратах, поддерживающих психику, я не смогла там остаться. Остаться под теплым солнцем, где люди ходят и улыбаются, где как будто ничего не напоминает о доме и войне - это оказалось выше моих сил. Я поняла, что мое внутреннее состояние далеко от настроения солнечной Португалии. В Эстонии мне было комфортнее. Серость, ветры, промозглость - все это соответствовало тому, что творилось у меня в душе, и, как ни странно, помогало лучше справляться“.