КАЖДЫЙ КОТ МЕЧТАЕТ О ДОМЕ | Торстен обожает чистоту и порядок

Торстен — молодой кот со спокойным характером, он знает себе цену. У Торстена характерный для европейских кошек пестрый окрас, шубка — мягкая-мягкая, а взгляд такой проникновенный, что разу видно, что кот обладает незаурядным умом.

Кот дружелюбен, отлично ладит с людьми и другими животными. Предпочитает людское общество, с удовольствием наблюдает за тем, как наводят порядок в помещении.

Торстен, как любой кот, мечтает о том, чтобы у него появился хозяин, который будет о нем заботится, а Торстен будет ластиться к нему и мурлыкать от удовольствия.

Если вы готовы предложить Торстену любовь и заботу, заполните анкету на сайте Varjupaikade MTÜ, Вильяндиский приют для животных, перейдя по ссылке „Paku kodu“ („Предложи дом): https://varjupaik.ee/loomad/78692

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