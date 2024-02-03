В Эстонии заключили первые гендерно-нейтральные браки

В крупнейших городах Эстонии в январе подали заявления о заключении брака около полусотни однополых пар. С момента подачи заявления до заключения брака должно пройти не меньше месяца. В числе прочих не видели больше смысла откладывать свадьбу Леэна и Кристин, а также Кайри и Кятри. Если Леэна и Кристин решили праздновать дома, то Кайри и Кятри устроили вечеринку помасштабнее.

Законное право заключать браки между лицами одного пола в Эстонии начало действовать с 1 января 2024 года. Соответствующий закон был принят Рийгикогу 20 июня 2023 года в привязке к вотуму доверия правительству, то есть в рамках процедуры, позволяющей избежать обсуждение закона в парламенте по существу. За принятие закона проголосовали 55 депутатов, против - 34.

Заявление о заключение брака может быть подано в местный департамент записи актов гражданского состояния или у нотариуса как минимум за месяц до заключения брака.

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