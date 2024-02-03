СЕГОДНЯ на DELFI TV | Игра недели в эстоно-латвийской лиге: „Садам“ принимает „ТалТех“ в решающем с точки зрения турнирной таблицы матче

Чтобы понять важность этого матча, достаточно взглянуть на турнирную таблицу, ведь только восемь лучших команд выходят в плей-офф. „ТалТех“, выигравший десять из 22 матчей, занимает восьмое место в турнирной таблице, а „Садам“, сыгравший на одну игру меньше, — десятое с девятью победами. Первая встреча между этими командами также была насыщенной и интригующей: „Садам“ выиграл в Таллинне со счетом 77:75.

„Садам“ выиграл четыре из шести последних матчей, в последней встрече они потерпели обидное поражение от таллиннского „Калева/Крамо“ со счетом 77:78. „Мы должны быть готовы к агрессивной защите ТалТеха“, — сказал помощник тренера Мартин Мюйрсепп. „Мы должны использовать наши сильные стороны. Суурорг - их явный лидер, который в силу своей молодости будет проводить времени на площадке. Он любит брать игру на себя, но и не стесняется отдавать передачи“.