03.02.2024, 13:04
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Игра недели в эстоно-латвийской лиге: „Садам“ принимает „ТалТех“ в решающем с точки зрения турнирной таблицы матче
Начало матча в 14:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ сыграет дома с командой „ТалТеха“. Начало матча в 14:30.
Чтобы понять важность этого матча, достаточно взглянуть на турнирную таблицу, ведь только восемь лучших команд выходят в плей-офф. „ТалТех“, выигравший десять из 22 матчей, занимает восьмое место в турнирной таблице, а „Садам“, сыгравший на одну игру меньше, — десятое с девятью победами. Первая встреча между этими командами также была насыщенной и интригующей: „Садам“ выиграл в Таллинне со счетом 77:75.