В прямом эфире на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по тайскому боксу

Субботний день соревнований начнется в 8 утра с регистрации, медицинского осмотра и взвешивания. Субботние поединки начнутся в 11 утра, а воскресный день соревнований - в 9 утра. Главным судьей чемпионата будет Арго Йыхвик.

За спортсменами можно наблюдать также и в живую. Билеты на мероприятие можно приобрести на месте: на один день 7 евро, на два дня 10 евро.

„Чем больше людей, тем мощнее событие. Поддержка спортсменов дает им больше мотивации на соревнованиях. Победители чемпионата Эстонии имеют право представлять страну на чемпионате Европы или чемпионате мира“, — заявил главный судья чемпионата Арго Йыхвик.

Эстонская федерация тайского бокса (EMTF) признана IFMA (Международной федерацией ассоциации тайского бокса) как единственная представительная организация тайского бокса в Эстонии, являющаяся головной организацией для своих членов. Миссия EMTF заключается в обеспечении международного успеха эстонского тайского бокса, его популярности в стране и непрерывного сбалансированного развития.

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