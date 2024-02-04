СЕЙЧАС на DELFI TV | Хаузенберг не дотянул до 6000 очков и не выступит на чемпионате мира в закрытых помещениях

Хаузенберг, личный рекорд которого составляет 6191 очко, боролся за путевку на чемпионат мира в закрытых помещениях в Глазго. Ему не хватило совсем немного, чтобы набрать 6050 очков. Больше всего очков было потеряно в прыжках с шестом и беге на 1000 метров. Таким образом, Эстонию в семиборье в закрытых помещениях будут представлять Карел Тилга и Йоханнес Эрм, получившие приглашение по итогам открытого сезона.