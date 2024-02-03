СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кто станет чемпионом Эстонии по многоборью? В соревнованиях также примут участие несколько лучших иностранных спортсменов
В эту субботу и воскресенье в легкоатлетическом холле Ласнамяэ вновь пройдут международные соревнования по многоборью „Таллинн 2024“, в рамках которых также будут объявлены чемпионы Эстонии по многоборью. Субботняя трансляция начнется в 14:00.
В мужском семиборье Сандер Скотхейм из Норвегии, чей личный рекорд 6318 очков принес ему серебряную медаль на прошлогоднем чемпионате Европы в закрытых помещениях, будет защищать свой прошлогодний чемпионский титул. Ханс-Кристиан Хаузенберг находится в стартовом списке со вторым лучшим личным рекордом (6191 очко), что подтверждается четвертым местом на чемпионате мира в закрытых помещениях 2022 года. Хаузенберг собирается соревноваться с целью пройти квалификацию на чемпионат мира в закрытых помещениях в Глазго, который состоится в начале марта.