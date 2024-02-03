Другие виды
03.02.2024, 13:01

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кто станет чемпионом Эстонии по многоборью? В соревнованиях также примут участие несколько лучших иностранных спортсменов

 
Субботняя трансляция начнется в 14:00
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В эту субботу и воскресенье в легкоатлетическом холле Ласнамяэ вновь пройдут международные соревнования по многоборью „Таллинн 2024“, в рамках которых также будут объявлены чемпионы Эстонии по многоборью. Субботняя трансляция начнется в 14:00.

В мужском семиборье Сандер Скотхейм из Норвегии, чей личный рекорд 6318 очков принес ему серебряную медаль на прошлогоднем чемпионате Европы в закрытых помещениях, будет защищать свой прошлогодний чемпионский титул. Ханс-Кристиан Хаузенберг находится в стартовом списке со вторым лучшим личным рекордом (6191 очко), что подтверждается четвертым местом на чемпионате мира в закрытых помещениях 2022 года. Хаузенберг собирается соревноваться с целью пройти квалификацию на чемпионат мира в закрытых помещениях в Глазго, который состоится в начале марта.

Среди мужчин с результатом более 6000 очков также выступят поляк Павел Весёлек (6133 очков), черногорский семиборец Дарко Пешич (6036 очков) и немец Марсель Мейер (6024 очков). Всего на участие в семиборье зарегистрировалось 20 человек.

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