04.02.2024, 10:46
ФОТО и ВИДЕО | Многоборье в Таллинне: Хаузенберг не дотянул до 6000 очков и не выступит на чемпионате мира в закрытых помещениях
Пальм и Лусти установили личные рекорды
ФОТО: | Delfi Meedia
В эту субботу и воскресенье в легкоатлетическом холле Ласнамяэ вновь состоялись международные соревнования по многоборью „Таллинн 2024“. В мужском семиборье победил норвежец Сандер Скотхейм, а чемпион Эстонии Ханс-Кристиан Хаузенберг занял четвертое место с 5774 очками.
Хаузенберг, личный рекорд которого составляет 6191 очко, боролся за путевку на чемпионат мира в закрытых помещениях в Глазго. Ему не хватило совсем немного, чтобы набрать 6050 очков. Больше всего очков было потеряно в прыжках с шестом и беге на 1000 метров. Таким образом, Эстонию в семиборье в закрытых помещениях будут представлять Карел Тилга и Йоханнес Эрм, получившие приглашение по итогам открытого сезона.