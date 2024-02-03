Новости Эстонии
03.02.2024, 12:21

Почему работники Ида-Таллиннской центральной больницы копаются в историях болезней пациентов? К делу подключилась Инспекция по защите данных

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ИНТЕРЕС ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ? Инспекция по защите личных данных проверяет, по какой причине работники Ида-Таллиннской центральной больницы знакомились с историями болезней.
ИНТЕРЕС ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ? Инспекция по защите личных данных проверяет, по какой причине работники Ида-Таллиннской центральной больницы знакомились с историями болезней.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Инспекция по защите данных расследует, имели ли право работники больницы знакомиться с историями болезни матери, которая потеряла новорожденного сына, и самого ребенка, пишет издание Eesti Ekspress.

В январе еженедельник Eesti Ekspress рассказал историю о том, что в 2019 году в Ида-Таллиннской центральной больнице через сутки после рождения умер один из двух родившихся близнецов. Прошло четыhе года, но родители до сих пор не знают, что стало причиной смерти младенца. Судя по всему, этот вопрос заинтересовал и работников здравоохранения.

Когда мать обнаружила, что к историям болезней — ее и ее сына — проявили интерес не имеющие отношение к делу работники больницы, причем десятки человек, весной 2023 года она обратилась в Инспекцию по защите данных (AKI).

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