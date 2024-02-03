Почему работники Ида-Таллиннской центральной больницы копаются в историях болезней пациентов? К делу подключилась Инспекция по защите данных

В январе еженедельник Eesti Ekspress рассказал историю о том, что в 2019 году в Ида-Таллиннской центральной больнице через сутки после рождения умер один из двух родившихся близнецов. Прошло четыhе года, но родители до сих пор не знают, что стало причиной смерти младенца. Судя по всему, этот вопрос заинтересовал и работников здравоохранения.