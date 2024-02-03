Совет уполномоченных Социал-демократической партии обсудит программу на выборы в Европарламент

Мероприятие откроет речь председателя партии, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

“Выборы в Европарламент приближаются, и проходящее в культурной столице Европы заседание совета уполномоченных является важным шагом на пути к ним. Мы сфокусируемся на проекте предвыборной программы, а также на обратной связи и предложениях к нему со стороны членов партии. Предвыборная программа социал-демократов будет утверждена 16 марта на съезде партии в Пайде“, – отметил председатель совета уполномоченных Эдуард Одинец.

По его словам, от предшествующей заседанию дискуссии социал-демократы ждут свежих идей для новой экономической программы партии, которая также сейчас составляется.

Дискуссия откроется выступлением председателя совета Банка Эстонии Урмаса Варблане, который расскажет о нынешнем состоянии экономики и возможностях ее развития. Доклады бывшего министра по делам регионов, депутата Рийгикогу Яака Ааба, а также председателя экономической комиссии парламента Прийта Ломпа будут посвящены региональной экономике.

Эксперт в сфере экономики замкнутого цикла Кади Кенк и министр регионального развития, экс-министр окружающей среды Мадис Каллас затронут взаимосвязь окружающей среды и экономики. На темы энергетики выступят руководитель таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Лаури Таммисте и председатель фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский.

Спикерами по сфере инноваций станут профессор Тартуского университета по научной и инновационной политике Кадри Украински и преподаватель EBS Анто Лийват.

В дискуссии и заседании совета уполномоченных также примут участие депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Свен Миксер.

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