ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (709-й день) | Глава МИД Украины: нам нужно оружие, которое сможет поразить Крымский мост
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Российские военные также нанесли 85 авиационных ударов и совершили 79 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 63 боевых столкновения. На купянском направлении ВСУ отбили пять атак противника возле Ивановки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили атаку россиян в районе Тернов Донецкой области. На бахмутском направлении ВСУ отразили атаку вблизи Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отбили 16 атак противника в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отбили 11 атак недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
На шахтерском направлении украинские военные отбили атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области. На запорожском направлении отражена атака россиян в районе Работино Запорожской области.
На херсонском направлении войска РФ совершили 14 безуспешных штурмов на позиции ВСУ.
Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским установкам и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.
Силы военной разведки Украины уничтожили российский ракетный катер в западной части аннексированного Крыма.
Путин наградил первым орденом „За доблестный труд“ производителя ракет
Коллектив тульского Научно-производственного объединения „Сплав“ имени Ганичева стал первым лауреатом ордена „За доблестный труд“, который накануне учредил президент РФ Владимир Путин.
Коллектив завода наградили „за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ“, говорится в соответствующем указе.
Предприятие выпускает системы „Град“, „Смерч“ и „Ураган“, боеприпасы для системы „Солнцепек“, которые РФ применяет в Украине. В октябре 2022 года завод попал под санкции Евросоюза.
Таможня в Забайкалье задержали восемь контейнеров с формой ВСУ с транзитного поезда через Китай
Сотрудники российской таможни нашли военную форму с символикой ВСУ на железнодорожном пункте пропуска „Забайкальск“ в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу. Об этом, пишет ТАСС, рассказал начальник читинской таможни Владимир Игнатьев.
По его словам, в декларации указывалось, что в контейнерах находится спортивная и рабочая одежда. При досмотре выяснилось, что одежда в контейнерах сделана из более плотной ткани. „Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии“, — сообщил Игнатьев.
Чиновник отметил, что форма была запакована заводским способом — спрессована и помещена в вакуумную упаковку. „Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе“, — сказал он.
Игнатьев добавил, что с начала СВО читинская таможня отправляет конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи для российских бойцов. Это касается различных инструментов, одежды и средств личной гигиены. Будет ли отправлена форма ВСУ российским солдатам, не уточняется.
Шойгу: Войска РФ продвигаются вперед
Войска РФ сохраняют инициативу по всей линии соприкосновения, продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, за последний месяц ВСУ потеряли 23 тысяч военных и более трех тысяч единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot и HIMARS.
Шойгу не уточнил, как российским войскам удалось собрать эти данные. Напомним, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Белгороде арестовали волонтерку Надин Гейслер, которая помогала украинским беженцам
Свердловский районный суд Белгорода отправил в СИЗО Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская) из волонтерской организации „Армия красоток“, сообщает „Медиазона“.
1 февраля стало известно, что Гейслер задержали в поезде в Белгороде и доставили в ФСБ. Против нее возбудили дело о „публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства“ (пункт „в“ части 2 статьи 280.4 УК).
По версии следствия, в августе 2023 года Гейслер опубликовала в инстаграме информацию о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Волонтерка отрицает, что аккаунт, где было опубликовано объявление, принадлежит ей. Помимо активистки, силовики задержали ее мать, сестру и брата. Их отпустили в статусе свидетелей.
После начала полномасштабной войны Надин Гейслер основала „Армию красоток“ — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Гейслер отвозила гуманитарную помощь мирным жителям на оккупированные территории Украины, а также помогала украинским беженцам.
Как ранее писала „Медиазона“, волонтеры из других проектов подозревали „Армию красоток“ в связях с российскими спецслужбами, но в самом движении это отрицали.
Надин Гейслер уехала из России в мае 2023 года „после угроз и перспективы ареста“, писало издание „Север.Реалии“. Когда именно она вернулась в Россию, неизвестно.
В Белгородской области пять сел остались без света после обстрела
После обстрела села Графовка Краснояружского района со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Без света остались еще четыре села — Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка. В одном частном домовладении выбито окно, посечен фасад и нарушено газоснабжение. Пострадавших при обстреле, по словам Гладкова, нет.
„Медиазона“ и „Би-би-си“ подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных в Украине. В сводку добавлено 15 офицеров, включая командира сбитого А-50
Журналисты „Медиазоны“ и „Русской службы Би-би-си“ вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам гибель 43 460 российских военных, участвовавших в полномасштабном вторжении России в Украину.
С предыдущего обновления сводки 19 января в список добавились 1176 человек, включая командира самолета дальней радиолокационной разведки А-50 Вячеслава Левченко. Самолет сбили над Азовским морем 14 января.
Глава МИД Украины: Крымский мост еще стоит по техническим причинам — нам нужно оружие, которое сможет его поразить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, почему Крымский мост еще стоит, в интервью французской Le Figaro, и заявил, что это объясняется „чисто техническими причинами“.
„Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российской ПВО. В тот день, когда он будет разрушен, будет огромная радость не только в Киеве, но и во многих европейских столицах. Мы достанем бутылку великолепного шампанского“, — сказал Кулеба.
Он добавил, что в Украине Крымский мост по-прежнему считают „нелегальной конструкцией“, которая в частности используется для поставки боеприпасов на фронт.