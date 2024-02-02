ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (709-й день) | Глава МИД Украины: нам нужно оружие, которое сможет поразить Крымский мост

Коллектив завода наградили „за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ“, говорится в соответствующем указе.

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским установкам и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

На марьинском направлении ВСУ отбили 11 атак недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отбили 16 атак противника в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

За минувшие сутки войска РФ нанесли два ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Российские военные также нанесли 85 авиационных ударов и совершили 79 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Предприятие выпускает системы „Град“, „Смерч“ и „Ураган“, боеприпасы для системы „Солнцепек“, которые РФ применяет в Украине. В октябре 2022 года завод попал под санкции Евросоюза.

Таможня в Забайкалье задержали восемь контейнеров с формой ВСУ с транзитного поезда через Китай

Сотрудники российской таможни нашли военную форму с символикой ВСУ на железнодорожном пункте пропуска „Забайкальск“ в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу. Об этом, пишет ТАСС, рассказал начальник читинской таможни Владимир Игнатьев.

По его словам, в декларации указывалось, что в контейнерах находится спортивная и рабочая одежда. При досмотре выяснилось, что одежда в контейнерах сделана из более плотной ткани. „Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии“, — сообщил Игнатьев.

Чиновник отметил, что форма была запакована заводским способом — спрессована и помещена в вакуумную упаковку. „Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе“, — сказал он.

Игнатьев добавил, что с начала СВО читинская таможня отправляет конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи для российских бойцов. Это касается различных инструментов, одежды и средств личной гигиены. Будет ли отправлена форма ВСУ российским солдатам, не уточняется.

Шойгу: Войска РФ продвигаются вперед

Войска РФ сохраняют инициативу по всей линии соприкосновения, продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, за последний месяц ВСУ потеряли 23 тысяч военных и более трех тысяч единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Bradley, установки Patriot и HIMARS.

Шойгу не уточнил, как российским войскам удалось собрать эти данные. Напомним, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.