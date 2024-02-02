Париж: Двое французов погибли при ударе России по Бериславу

„Два французских гуманитарных работника поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое получили ранения. Мои мысли с ними и их семьями. Франция поддерживает их. Россия должна ответить за свои преступления“, - заявил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отозвался о действиях российской армии как о „трусливом и возмутительном поступке“, а также выразил солидарность со всеми добровольцами, „которые стремятся помочь людям“. Ему ответил Владимир Зеленский: президент Украины сказал, что российский террор „не знает границ и национальностей своих жертв“. Он также выразил свои соболезнования погибшим и солидарность с пострадавшими волонтерами.

Удар по Бериславу

Накануне о гибели французов сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Кроме того, в результате российского удара по Бериславу были ранены трое иностранцев и один украинец, указал он. Отмечается, что погибшие и раненые находились в Украине как волонтеры.

По данным Национальной полиции Украины, иностранцы погибли в результате атаки российских БпЛА. Среди раненых есть одна женщина, добавили правоохранители. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что уже возбудил уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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