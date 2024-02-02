ПРОГНОЗ | На выходных местами будет до +6. Затем характер погоды изменится

Суббота, 03.02

Ночью: облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега будут распространятся с островов по материку в восточном направлении, местами пройдет и дождь. Опасность гололеда. Ближе к утру начиная с западной части страны осадки будут прекращаться и облачность поредеет. Ветер юго-западный, южный, утром сменит направление на западное и северо-западное, 5-12, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха -4..+1°C, к утру повысится. Днем: облачно с прояснениями. После обеда во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный, северо-западный 5-12, на островах порывами до 17 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Воскресенье, 04.02

Ночью: малооблачная погода или переменная облачность. До полуночи местами мокрый снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, юго-западный 4-9, порывами 14, на побережье 5-12, порывами 17, на море до 20 м/с. Температура -2..+2°C. На дорогах скользко!

Днем: переменная облачность, к вечеру облачность уплотнится. До обеда вероятность осадков небольшая, после обеда во многих местах пройдет мокрый снег, на островах и дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывами 14, на побережье островов до 20 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура +1..+4°C. Дороги скользкие!

В понедельник, 05.02 область низкого давления уйдет в Россию, а в Эстонию с северо-запада начнет поступать более холодный воздух, характер погоды станет более зимний. В первой половине недели временами снег. К середине недели северо-западный ветер утихнет. Температура воздуха в первые дни новой недели будет ночью –2...–7°, днем 0...–5°.

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