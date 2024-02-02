Ничего себе! Суперлига предложила футбольным клубам по €100 млн за участие

„Суперлига может стать реальностью в следующем сезоне или в сезоне 2025/2026. Мы выиграли суд, и пришло время запустить турнир. Мне все равно, будут ли английские клубы играть в турнире. Суперлига предлагает по €100 млн просто за участие. Клубы не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов“, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Лапорта назвал клубы, которые могут сыграть в Суперлиге: „Барселона“, „Реал“, „Интер“, „Милан“, „Наполи“, „Рома“, „Марсель“, три нидерландский команды, „Брюгге“ и „Андерлехт“. 16 или 18 команд, лучше, чтобы было 16. В Кубке европейских чемпионов 1955 года участвовало мало клубов, а посмотрите, каким турниром он является сейчас“, — рассказал президент каталонского клуба.

Суд Европейского союза 21 декабря 2023 года признал незаконным запрет клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Он постановил, что решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. Позже УЕФА заявил, что решение суда не означает одобрение или утверждение Суперлиги.

Многие топ-клубы, включая „Манчестер Юнайтед“, „Баварию“, „Пари Сен-Жермен“ и „Атлетико“, уже публично выступили против участия в Суперлиге. Министерство спорта Великобритании собралось подготовить законопроект, по которому запретит клубам страны участие в турнире.

Анас Лаграри, соучредитель компании A22 Sports Management, владеющей турниром, в январе говорил, что уже 20 команд высказали заинтересованность в выступлении в Суперлиге, и теперь цель состоит в том, чтобы соревнования стартовали в сентябре 2025 года.

История с созданием Суперлиги тянется еще с весны 2021 года. Проект вызвал критику из-за того, что такой турнир угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд.