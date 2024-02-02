Сборная Эстонии в шаге от попадания на ЧМ по флорболу

Лучшим бомбардиром сборной Эстонии в этом матче стал форвард таллиннской „Спарты Аутомааильм“ Танель Казенурм, набравший 4 очка (2+2) по системе „гол+пас“. По два гола и одной результативной передаче записали на свой счет Патрик Маркус, Матиас Эйнеманн и Эгерт Унга.

Ранее эстонская сборная проиграла вице-чемпиону мира Финляндии (1:21) и обыграла сборную Франции (19:2). Сборная Эстонии заняла второе место в подгруппе „А“ 1-й европейской отборочной группы.

Сборная Финляндии с первого места в данной подгруппе автоматически вышла на ЧМ и сыграет в субботу в общем финале 1-й европейской подгруппы с Латвией, которая также досрочно вышла в финальную часть ЧМ.

Эстонской сборной в субботу предстоит последняя, решающая игра отборочного турнира. В матче против команды, занявшей третье место в подгруппе „B“, решится судьба путевки на мировое первенство, которое пройдет в декабре этого года в шведском Мальме.

Команда, которая займет третью строчку в подгруппе „В“, определится в пятницу вечером после окончания матчей Германия - Исландия и Латвия - Лихтенштейн.

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