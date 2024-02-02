02.02.2024, 18:00
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Команда „Тартуского университета“ сыграет с вернувшимся на победный путь „Калевом/Снабб“
Начало матча в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „Тартуского университета“ сыграет дома с клубом „Калев/Снабб“. Начало матча в 19:00.
Команда „Тартуского университета“ занимает в турнирной таблице шестое место, имея в своем активе 13 побед и семь поражений, а „Ригас Зелли“, сыгравшая на два матча больше, находится всего на расстоянии двух побед. В последней игре клуб из Тарту проиграл латвийскому клубу „Вентспилс“ со счетом 92:63.