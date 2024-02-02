Баскетбол
02.02.2024, 18:00

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Команда „Тартуского университета“ сыграет с вернувшимся на победный путь „Калевом/Снабб“

 
Начало матча в 19:00
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf команда „Тартуского университета“ сыграет дома с клубом „Калев/Снабб“. Начало матча в 19:00.

Команда „Тартуского университета“ занимает в турнирной таблице шестое место, имея в своем активе 13 побед и семь поражений, а „Ригас Зелли“, сыгравшая на два матча больше, находится всего на расстоянии двух побед. В последней игре клуб из Тарту проиграл латвийскому клубу „Вентспилс“ со счетом 92:63.

По словам помощника тренера команды „Тартуского университета“ Олари Наритса, команде необходимо войти в лучший ритм. „С нынешним составом „Калев/Снабб“ не так плох, как может показаться по турнирной таблице. Добавление нескольких новых игроков улучшило их игру, и они добились победы после долгого перерыва. Сочетание в „Калеве“ опытных игроков и неожиданных легионеров означает, что, если мы позволим им разгуляться, мы можем создать себе большие проблемы“, — проанализировал он.

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