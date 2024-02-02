Гибель легенд. Восемь крупнейших авиакатастроф в истории спорта
Авиакатастрофа в Мюнхене, гибель всей команды итальянского футбольного клуба „Торино“ и сборной США по фигурному катанию - одни из самых страшных катастроф в истории мирового спорта.
В ноябре 2016 года самолет, на борту которого находилась одна из лучших футбольных команд Бразилии, разбился на подлете к городу Медельин в Колумбии. На борту находился 81 человек. Выжить удалось лишь пятерым.
Самолет был зафрахтован для футболистов бразильского клуба „Шапекоэнсе“, которые направлялись на финал Кубка Южной Америки.
Как правило, спортивные команды отправляются на соревнования одним самолетом.
Гибель футболистов „Шапекоэнсе“ стала одно из историй в череде трагедий в длинном списке гибели спортивных команд.
Вот самые памятные примеры:
1949 „Торино“
В мае 1949 года самолет с футбольной командой итальянского клуба „Торино“ врезался в гору, неподалеку от Турина. Погиб 31 человек.
В то время „Иль гранде Торино“ был ведущим итальянским клубом, пятикратным чемпионом страны.
1958 Авиакатастрофа в Мюнхене
Самолет, в котором находилась футбольная команда „Манчестер Юнайтед“ (известная в то время под прозвищем „Крошки Басби“ по имени тренера сэра Мэта Басби), разбился на взлете, возвращаясь с матча Кубка европейских чемпионов с командой „Красная Звезда“ из Белграда.
В аварии погибли восемь игроков команды и еще 15 человек.
В тот день в Мюнхене был сильный снегопад. После третьей попытки поднять машину в воздух пилот потерял управление самолетом и не смог набрать необходимую для взлета скорость после того, как шасси забуксовали в снежной каше, скопившейся на полосе.
Самолет пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы, врезавшись левым крылом в дом, стоявший неподалёку. После чего самолет врезался в другой дом, который загорелся.
1961 Сборная США по фигурному катанию
Все 18 членов сборной США по фигурному катанию погибли, когда их Boeing 707-329 авиакомпании Sabena, совершавший рейс из Нью-Йорка в Брюссель, разбился при посадке в брюссельском аэропорту Завентен. Всего в катастрофе погибли 73 человека.
Фигуристы направлялись в Прагу для участия в чемпионате мира. В знак уважения к погибшим спортсменам чемпионат был отменен.
В 1950-х годах фигуристы из США занимали ведущие позиции в спорте. Много лет прошло, прежде чем фигурное катание в Соединенных Штатах сумело оправиться от этой трагедии.
1972 Живые!
В пятницу 13 октября 1972 года авиалайнер Fairchild FH-227D Уругвайских ВВС выполнял чартерный рейс из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров (члены регбийной команды „Олд Крисченс“, их родственники и спонсоры).
На подлёте к Сантьяго лайнер влетел в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы.
Спасатели узнали, что в результате катастрофы погибли не все, только после того, как двое уцелевших, проблуждав 10 дней, набрели на пастухов в предгориях Анд.
Два месяца спустя чилийские ВВС сумели обнаружить 14 человек, уцелевших во время аварии.
Об этой истории была написана книга и снят фильм под названием „Живые“ В нем, в частности, рассказывается о том, как выжившие в катастрофе пассажиры ели замерзшие тела своих погибших товарищей, чтобы не умереть от голода.
1979 „Пахтакор“ Ташкент
В августе 1979 года 17 членов футбольного клуба „Пахтакор“ погибли при столкновении их Ту-134 с другим самолетом аналогичным самолетом „Аэрофлота“ над территорией Украины.
На борту двух самолетов находились 178 человек, все они погибли. Виновными были признаны диспетчеры, в результате команд которых самолеты в густой облачности оказались на пересекающихся курсах.
Другие клубы СССР выделили игроков „Пахтакору“, чтобы клуб мог завершить игровой сезон.
1987 „Альянса Лима“
Команда перуанского клуба „Альянса Лима“, одна из самых успешных в истории страны, возвращалась в Лиму, когда ее самолет рухнул в море за несколько минут до посадки.
Погибла вся команда, 43 человека.
Единственным уцелевшим в аварии был пилот самолета.
1993 Национальная футбольная команда Замбии
18 членов национальной футбольной команды Замбии погибли, когда самолет замбийских ВВС, в котором команда направлялась на отборочный матч чемпионата мира по футболу 28 апреля 1998 года, рухнул над Габоном.
Десять лет спустя официальное расследование установило, что причиной катастрофы стало механическое повреждение левого двигателя.
Вместо того, чтобы отключить его, пилоты по ошибке выключили работающий правый двигатель, в результате чего самолет полностью потерял тягу и рухнул.
2011 Хоккейная команда „Локомотив“ Ярославль
Все команда трехкратного чемпиона России по хоккею погибла в катастрофе в сентябре 2011 года.
Они летели в Беларусь на первую игру сезона, когда самолет упал на землю и загорелся.
В аварии погибли 36 игроков и спортивных чиновников, а также семь членов экипажа. Еще один хоккеист умер позднее в больнице.