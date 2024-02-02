Гибель легенд. Восемь крупнейших авиакатастроф в истории спорта

В ноябре 2016 года самолет, на борту которого находилась одна из лучших футбольных команд Бразилии, разбился на подлете к городу Медельин в Колумбии. На борту находился 81 человек. Выжить удалось лишь пятерым.

Самолет был зафрахтован для футболистов бразильского клуба „Шапекоэнсе“, которые направлялись на финал Кубка Южной Америки.

Как правило, спортивные команды отправляются на соревнования одним самолетом.

Гибель футболистов „Шапекоэнсе“ стала одно из историй в череде трагедий в длинном списке гибели спортивных команд.

Вот самые памятные примеры:

1949 „Торино“

В мае 1949 года самолет с футбольной командой итальянского клуба „Торино“ врезался в гору, неподалеку от Турина. Погиб 31 человек.

В то время „Иль гранде Торино“ был ведущим итальянским клубом, пятикратным чемпионом страны.

1958 Авиакатастрофа в Мюнхене

Самолет, в котором находилась футбольная команда „Манчестер Юнайтед“ (известная в то время под прозвищем „Крошки Басби“ по имени тренера сэра Мэта Басби), разбился на взлете, возвращаясь с матча Кубка европейских чемпионов с командой „Красная Звезда“ из Белграда.

В аварии погибли восемь игроков команды и еще 15 человек.

В тот день в Мюнхене был сильный снегопад. После третьей попытки поднять машину в воздух пилот потерял управление самолетом и не смог набрать необходимую для взлета скорость после того, как шасси забуксовали в снежной каше, скопившейся на полосе.

Самолет пробил забор в конце взлётно-посадочной полосы, врезавшись левым крылом в дом, стоявший неподалёку. После чего самолет врезался в другой дом, который загорелся.

1961 Сборная США по фигурному катанию

Все 18 членов сборной США по фигурному катанию погибли, когда их Boeing 707-329 авиакомпании Sabena, совершавший рейс из Нью-Йорка в Брюссель, разбился при посадке в брюссельском аэропорту Завентен. Всего в катастрофе погибли 73 человека.

Фигуристы направлялись в Прагу для участия в чемпионате мира. В знак уважения к погибшим спортсменам чемпионат был отменен.