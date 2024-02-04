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Экономика
04.02.2024, 11:38

ГРАФИКА | Все о жилищном вопросе: дом или квартира, город или сельская местность, аренда или собственное жилье? Где Эстония лидирует по ЕС, а где отстает

 

Жилищная сфера в странах Европейского союза, обусловленная разнообразием климатических особенностей, традиций и культур, предстает перед нами в виде удивительно пестрой картины. Эти факторы являются причиной заметных различий в жилищных условиях европейцев, отражающихся в размерах, типах и качестве жилья, а также в отношении к основным правам на недвижимость, стоимости аренды или покупки жилплощади. Для понимания, как выглядит жилищная сфера Эстонии в контексте общей картины Европейского союза, экономист RusDelfi обратился к последней статистике Евростата.

Александр Маляренко
экономист и аналитик данных

Дом или квартира / собственность или аренда

Жилищный вопрос остается одним из наиболее чувствительных в любой стране, отражая характер проживания людей, и тем не менее он предоставляет ключи к пониманию государства и общества в целом. Начнем обзор с вопроса о собственности. В Европейском союзе более двух третей населения проживают в семьях, владеющих своим жильем. Какова на ваш взгляд ситуация в Эстонии?

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RusDelfi
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