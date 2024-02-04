ГРАФИКА | Все о жилищном вопросе: дом или квартира, город или сельская местность, аренда или собственное жилье? Где Эстония лидирует по ЕС, а где отстает

Дом или квартира / собственность или аренда

Жилищный вопрос остается одним из наиболее чувствительных в любой стране, отражая характер проживания людей, и тем не менее он предоставляет ключи к пониманию государства и общества в целом. Начнем обзор с вопроса о собственности. В Европейском союзе более двух третей населения проживают в семьях, владеющих своим жильем. Какова на ваш взгляд ситуация в Эстонии?