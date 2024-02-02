Опубликован состав сборной Эстонии по хоккею на отборочный турнир Олимпиады-2026

Мужская сборная Эстонии по хоккею примет участие в третьем раунде в группе „J“. За выход в финальный раунд олимпийской квалификации будут соревноваться Эстония, Украина, Южная Корея и Польша.

Только победитель группы пробьется в следующий раунд отбора. В августе-сентябре этого года лучшая команда квартета „J“ сразится за одну путевку на Олимпиаду-2026 со сборными Дании, Норвегии и Словении.

В мужском олимпийском хоккейном турнире традиционно принимают участие 12 сборных. Это 8 лучших сборных согласно рейтингу IIHF после ЧМ-2023, 3 сборные, победившие в олимпийской квалификации, и сборная Италии как страна, проводящая Олимпийские игры.

Состав сборной Эстонии на предстоящий отборочный этап:

Вратари:

1 Вильям-Хенрик Койтмаа („Пантер“, Эстония)

29 Хенрик Вирро („Хантерз“, Финляндия)

30 Федор Аганезов („Курбадс“ Латвия)

Защитники:

2 Йоханнес Таммеорг („Nordic Hockey Academy U20“, Австрия)

4 Велья Рико Мардер („Хофорс“, Швеция)

7 Савелий Новиков („Пантер“, Эстония)

14 Даниил Кулинцев („Брегенцервальд“, Австрия)

26 Патрик Коокмаа („Пантер“, Эстония)

27 Роберт Осипов („Брегенцервальд“, Австрия)

28 Лаури Лахесалу (без клуба)

Нападающие:

8 Роберт Рооба („ЮП“, Финляндия)

9 Вадим Васёнкин („Пеория Ривермен“, ЮПХЛ, США)

10 Расмус Кийк („Пантер“, Эстония)

11 Кристиан Комбе („ЙоКП“, Финляндия)

12 Маркус Ханинге Аппельберг („Анчорс“, Швеция)

13 Никита Пузаков („Пантер“, Эстония)

14 Роберт Аррак („ГКС Ястшембе“, Польша)

15 Андре Линде („Пантер“, Эстония)

17 Мортен Арантес Юргенс („Кикко-Эспоо“, Финляндия)

18 Харри Колл („Вялк 494“, Эстония)

19 Артемий Александров („Боро/Ветланда“, Швеция)

21 Никита Федорович („Пантер“, Эстония)

22 Егор Романов („Хофорс“, Швеция)

23 Марк Виитанен („ГКС Тыхы“, Польша)

24 Максим Ловков („Пантер“, Эстония)

25 Даниил Фурса („Пантер“, Эстония)

Главный тренер: Петри Скрико (Финляндия)

Ассистенты: Каупо Кальюсте (Эстония) Микко Мяенпяя (Финляндия)

Тренер вратарей: Мика Ярвинен (Финляндия)

Генеральный менеджер: Юрий Рооба (Эстония)

Менеджер по экипировке: Тоомас Ребане (Эстония)