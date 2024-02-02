Бывшего футболиста сборной Боливии застрелили во время матча

Инцидент произошел в городе Куаутла. Хауреги подошел к скамейке запасных, когда к нему подбежал неизвестный и выстрелил шесть раз. Стрелок скрылся на мотоцикле, ожидавшем его у входа на площадку. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, но не смогли спасти 38-летнего Хауреги, сообщает РБК.

Местная полиция начала расследование.

Хауреги большую часть своей профессиональной карьеры провел в Боливии, хотя один сезон отыграл за швейцарский „Ивердон-Спорт“. Карьеру защитник завершил в 2012 году. В сборной Боливии Хауреги провел 13 матчей.

В 2009 году Хауреги во время матча ударил нападающего „Ориенте Петролеро“ Леонардо Медину ногой по лицу, за что получил красную карточку. Медину тогда доставили в больницу, а Хауреги запретили играть в футбол в Боливии на девять месяцев.

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