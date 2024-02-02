ФОТО | В пожаре в многоквартирном доме в Ласнамяэ погиб мужчина

В пятницу, 2 февраля, в 07:58 центр тревоги получил сообщение о том, что из квартиры пятиэтажного дома на улице Пунане в Ласнамяэ виднеется пламя и идет черный дым.

Первыми в 08:03 прибыли спасатели Ласнамяэ. Они увидели дым, идущий из окна квартиры на третьем этаже, и вошли в подъезд. Они стали стучать в дверь, но никто не открыл, поэтому было решено войти силой. Ситуацию осложняла массивная взломостойкая дверь и отсутствие номера, хотя с марта 2021 года это является обязательным. Спасатели проникли в квартиру и стали тушить пожар, но, к сожалению, обнаружили там тело мужчина средних лет.

К 08:22 пожар был локализован, а к 08:51 ликвидирован. Помимо спасателей Ласнамяэ, на месте были спасатели Кесклиннаской команды и пожарная автолестница Лиллекюла.

По словам руководителя спасательных работ, в квартире отсутствовал правильно установленный дымовой датчик. Датчик не висел на потолке, а лежал на комоде без батареек.

Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейших разбирательств.

Спасательный департамент отмечает, что только работающий и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь. Рекомендуется проверять рабочее состояние датчика путем нажатия на тестовую кнопку не реже одного раза в месяц. Устаревший или неисправный датчик необходимо заменить.

В этом году в пожарах погибло 5 человек.

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