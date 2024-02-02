„Левадия“ отправилась в Испанию, где сыграет с местными клубами и лидером украинской Премьер-лиги

„Левадия“ отправилась 1 февраля на тренировочные сборы в Испанию. Таллиннский клуб запланировал провести во время зимней подготовки шесть матчей.

По данным сайта „Левадии“, в ходе трехнедельных сборов вице-чемпион Эстонии сыграет с резервными командами „Вильярреала“, „Леванте“ и „Валенсии“, первая из которых играет во второй по значимости футбольной лиге Испании (Сегунда), а две другие - в четвертом и пятом дивизионе соответственно.

Кроме того, им предстоит сразиться с харьковским „Металлистом 1925“ и клубом из Кривого Рога „Кривбассом“ - лидерами нынешнего сезона украинской Премьер-лиги. Также „Левадия“ сыграет со вторым клубом Грузии по числу завоеванных трофеев в чемпионате и Кубке Грузии „Торпедо“ из Кутаиси, который в прошлом году завоевал бронзу высшего дивизиона грузинского футбола.

„Левадия“ будет публиковать время матчей и трансляций в своих социальных сетях.

Новый сезон Премиум-лиги начнется для „Левадии“ матчем против нарвского „Транса“, который состоится 2 марта.

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