ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (708-й день) | В результате российского удара погибли и пострадали иностранные волонтеры
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские военные ночью атаковали Украину четырьмя дронами „Шахед“. Об этом заявило командование ВСУ. Два из четырех дронов, по заявлению военных, были уничтожены над Харьковской областью. Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, один дрон попал в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. По его словам, никто не пострадал.
Минобороны России дважды за ночь сообщило об атаках украинских беспилотников. В первом сообщении около двух часов ночи ведомство заявило, что ПВО перехватила и уничтожила пять дронов — четыре над Белгородской и один над Курской областью. Во втором сообщении говорилось об атаке, произошедшей около 6:30 утра. По заявлению ведомства, на этот раз были перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над Белгородской и два — над Воронежской областью.
Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца недели, утверждает CNN. По данным CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что „принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами“. В тот же день он встретился с самим Залужным.
Один из источников телеканала сообщил, что на пост главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Как сообщает Bild со ссылкой на свои источники, Зеленский действительно хотел уволить Залужного, но против выступили Буданов и Сырский, которых СМИ называли его возможными преемниками. По данным источников, главком ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.
Украина сталкивается с „критической“ нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом говорится в письме министра обороны Рустема Умерова руководителям военных ведомств стран Евросоюз, пишет Bloomberg.
По словам главы Минобороны Украины, ситуация с нехваткой вооружения усугубляется с каждым днем. Он пояснил, что ВСУ могут выпускать не более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров. Это в три раза меньшее количество снарядов, чем то, которое использует Россия, отмечается в письме.
Согласно оценке Умерова, Украине требуется 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.
Следственный комитет РФ заявил, что Ил-76 сбили ракетой, выпущенной из комплекса Patriot. „По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon“, — говорится в сообщении ведомства.
В СК также сообщили, что на месте крушения самолета нашли 116 фрагментов от корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.
Как сообщили в ведомстве, всего в районе места падения самолета были обнаружены более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
„Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим“, — отметили в СК.
В ведомстве пояснили, что у пленных украинских военнослужащих в обязательном порядке берется биологический материал — поэтому в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту.
Украинская разведка заявила, что в ночь на 1 февраля ВСУ уничтожили ракетный катер „Ивановец“ Черноморского флота России. Как утверждают в разведке, судно, находившееся на рейде озера Донузлав в Крыму, затонуло в результате прямых попаданий неназванного оружия. Минобороны РФ потерю судна не подтверждало.
Главное из нового брифинга Минобороны России
▪️ВС РФ улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления, нанеся поражение ВСУ и нацгвардии Украины;
▪️ПВО РФ за сутки сбила 20 авиационных управляемых ракет и 17 снарядов РСЗО HIMARS;
▪️ВС РФ на купянском направлении за сутки отбили семь атак ВСУ, противник потерял свыше 125 военных;
▪️ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, отразили четыре атаки ВСУ, противник потерял более 210 военнослужащих;
▪️ПВО РФ за сутки уничтожила 68 украинских беспилотников;
▪️Российские военные за сутки отразили атаки трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении;
▪️ВС РФ уничтожили РЛС ЗРК NASAMS норвежского производства и два склада горючего ВС;
▪️Общие потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении составили до 290 военных, 2 бронемашины и САУ Paladin;
▪️ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 80 военных и танк.
МИД России потребовал от дипломатов преследовать за рубежом российских знаменитостей, которые выступают против войны, пишет Bloomberg. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали агентству, что МИД требует преследовать известных людей в так называемых дружественных странах — которые после полномасштабного вторжения в Украину не осудили действия Москвы.
Министерство иностранных дел России заявило, что всех, кто поддерживает или финансирует Украину, необходимо не преследовать, а судить Так в ведомстве прокомментировали материал Bloomberg о том, что МИД РФ поручил своим дипломатам в „дружественных“ странах преследовать российских знаменитостей и деятелей культуры, выступающих против войны.
Европейский совет поддержал использование доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украины, говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе
„Потенциальные доходы могут быть получены в соответствии с правовыми актами ЕС, касающимися использования чрезвычайных доходов частных организаций, полученных непосредственно от замороженных активов Центрального банка России“, — говорится в документе.
В четверг также стало известно, что все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в 2024-27 годах.
Вечером в четверг российские войска нанесли удары по населенным пунктам Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его данным, российские военные атаковали Никополь артиллерией и дронами. Помимо этого, ударам беспилотников подверглись Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Глава администрации уточнили, что при обстрелах никто не пострадал.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что Европейский союз начал обсуждать 13-й пакет санкций против России, который должен быть одобрен к 24 февраля, когда исполняется ровно два года со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
По данным Reuters, формальное обсуждение пакета начнется в субботу, а затем Европейская комиссия предложит членам блока утвердить его. Агентство пишет, что новый пакет будет призван закрыть пробелы, позволяющие России обходить уже введенные санкции, в особенности, для поставок товаров, которые могут использоваться на поле боя.
По данным одного из источников агентства, также могут быть введены новые секторальные санкции. Польша и страны Балтийского региона призывают запретить поставки российского алюминия и сжиженного природного газа, напоминает Reuters.
Большинство стран ЕС недостаточно делают для поддержки Украины в войне с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Выступая перед журналистами после саммита ЕС, он сказал: „Во многих столицах возникает вопрос: достаточно ли мы делаем? Ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным“.
По словам Шольца, Германия, хоть и является крупнейшим поставщиком военной помощи Украине в Европе, не может оказывать ее в одиночку.
В результате российского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, при атаке погибли двое французских граждан, еще три иностранца и один украинский волонтер получили ранения. Других подробностей Прокудин не сообщил.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала к концу 2024 года выделить Украине один миллион артиллерийских снарядов.
„Мы поставим еще больше танков, вертолетов, ПВО, ракет и, конечно, больше снарядов. Мы поставит к марту 500 тысяч снарядов и удвоим эту цифру к концу года“, — заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По ее словам, Евросоюз нарастил объемы военного производства на 40% и в ближайшее время планируется подписание новых контрактов.
В марте 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев — сначала за счет имеющихся запасов, а затем, заключая контракты на совместные закупки и увеличивая промышленные мощности.
В конце января 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что к марту страны ЕС смогут поставить Украине только чуть более 500 тысяч снарядов.
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