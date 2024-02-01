ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (708-й день) | В результате российского удара погибли и пострадали иностранные волонтеры

Российские военные ночью атаковали Украину четырьмя дронами „Шахед“. Об этом заявило командование ВСУ. Два из четырех дронов, по заявлению военных, были уничтожены над Харьковской областью. Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, один дрон попал в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова. По его словам, никто не пострадал.

Минобороны России дважды за ночь сообщило об атаках украинских беспилотников. В первом сообщении около двух часов ночи ведомство заявило, что ПВО перехватила и уничтожила пять дронов — четыре над Белгородской и один над Курской областью. Во втором сообщении говорилось об атаке, произошедшей около 6:30 утра. По заявлению ведомства, на этот раз были перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над Белгородской и два — над Воронежской областью.

Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца недели, утверждает CNN. По данным CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что „принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами“. В тот же день он встретился с самим Залужным.

Один из источников телеканала сообщил, что на пост главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Как сообщает Bild со ссылкой на свои источники, Зеленский действительно хотел уволить Залужного, но против выступили Буданов и Сырский, которых СМИ называли его возможными преемниками. По данным источников, главком ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

Украина сталкивается с „критической“ нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом говорится в письме министра обороны Рустема Умерова руководителям военных ведомств стран Евросоюз, пишет Bloomberg.