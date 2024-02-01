Здоровье
01.02.2024, 19:21

Качество советской вакцины против кори было нестабильным — читайте, людям какого возраста медики Эстонии рекомендуют повторную прививку

 (40)
Вызывает беспокойство число непривитых детей
Вакцинация. Иллюстративный снимок
Вакцинация. Иллюстративный снимок
ФОТО: MARTIN AHVEN | ÕHTULEHT

По словам специалиста Департамента здоровья, в Эстонии до сих пор удавалось эффективно бороться против кори, но озабоченность вызывает количество невакцинированных детей.

Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сказала Delfi, что в Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори. „Больше всего вызывает озабоченность число невакцинированных детей. В Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, которые не были привиты от этой болезни“, - сообщила она.

„Очень важно, чтобы родители убедились в том, что их дети были вакцинированы в рамках программы иммунизации. Если по какой-то причине ребенок не был привит от кори, то нужно обратиться к семейному врачу или школьному медицинскому работнику, который может дать консультацию по иммунизации. Все вакцины по программе иммунизации для детей бесплатны“, - напомнила Варьяс.

В Эстонии прививают детей от кори в возрасте одного года и 13 лет, для этого используется комбинированная вакцина MMR, которая защищает против кори, а также еще двух болезней - эпидемического паротита (свинки) и краснухи.

Четыре случая в прошлом году

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано четыре завозных случая заболевания корью: два из Таиланда, один из Германии и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Все случаи заболевания минувшем году были среди взрослых. Последние внутригосударственные вспышки отмечались в 2006 и 2019 годах.

„До тех пор, пока ситуация с корью в мире остается нестабильной, Депертамент здоровья рекомендует тем, кто не переболел корью или не был привит от этой болезни, подумать о вакцинации перед поездкой за границу. Формирование иммунитета против кори займет несколько недель“, - говорится на интернет-страничке департамента.

По данным европейского отделения Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году было зарегистрировано 42 200 случая заболевания корью в 41 стране континента. По данным профильного учреждения Европейского союза - Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 2242 случая заболевания корью в 22 странах-членах Евросоюза. Больше всего заболевших было в Румынии — 1687 человек. Три случая имели летальный исход.

Очень заразная болезнь

На сайте Департамента здоровья корь характеризуется как крайне заразная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Один инфицированный и невакцинированный человек может заразить до 18 человек.

Болезнь сопровождается высокой — свыше 40 градусов — температурой, мелкой пятнисто-красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Осложнениями могут стать воспаление ушей, легких, а в более тяжелых случаях - воспаление тканей мозга или энцефалит. Департамент здравоохранения подчеркивает, что вакцинация - самый эффективный способ профилактики заболевания.

Департамент здоровья рекомендует взрослым, родившимся в период с 1980 по 1992 год, рассмотреть возможность ревакцинации против кори. В период с 1980 по 1992 год использовалась вакцина против кори, ввезенная из России, ее качество было нестабильным.

Для взрослых ревакцинация является платной. Людям, родившимся после 1993 года и получившим прививку от вируса в детстве, повторная вакцинация не требуется.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (40)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии