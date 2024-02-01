Качество советской вакцины против кори было нестабильным — читайте, людям какого возраста медики Эстонии рекомендуют повторную прививку(40)
По словам специалиста Департамента здоровья, в Эстонии до сих пор удавалось эффективно бороться против кори, но озабоченность вызывает количество невакцинированных детей.
Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сказала Delfi, что в Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори. „Больше всего вызывает озабоченность число невакцинированных детей. В Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, которые не были привиты от этой болезни“, - сообщила она.
„Очень важно, чтобы родители убедились в том, что их дети были вакцинированы в рамках программы иммунизации. Если по какой-то причине ребенок не был привит от кори, то нужно обратиться к семейному врачу или школьному медицинскому работнику, который может дать консультацию по иммунизации. Все вакцины по программе иммунизации для детей бесплатны“, - напомнила Варьяс.
В Эстонии прививают детей от кори в возрасте одного года и 13 лет, для этого используется комбинированная вакцина MMR, которая защищает против кори, а также еще двух болезней - эпидемического паротита (свинки) и краснухи.
Четыре случая в прошлом году
В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано четыре завозных случая заболевания корью: два из Таиланда, один из Германии и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Все случаи заболевания минувшем году были среди взрослых. Последние внутригосударственные вспышки отмечались в 2006 и 2019 годах.
„До тех пор, пока ситуация с корью в мире остается нестабильной, Депертамент здоровья рекомендует тем, кто не переболел корью или не был привит от этой болезни, подумать о вакцинации перед поездкой за границу. Формирование иммунитета против кори займет несколько недель“, - говорится на интернет-страничке департамента.
По данным европейского отделения Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году было зарегистрировано 42 200 случая заболевания корью в 41 стране континента. По данным профильного учреждения Европейского союза - Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 2242 случая заболевания корью в 22 странах-членах Евросоюза. Больше всего заболевших было в Румынии — 1687 человек. Три случая имели летальный исход.
Очень заразная болезнь
На сайте Департамента здоровья корь характеризуется как крайне заразная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Один инфицированный и невакцинированный человек может заразить до 18 человек.
Болезнь сопровождается высокой — свыше 40 градусов — температурой, мелкой пятнисто-красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Осложнениями могут стать воспаление ушей, легких, а в более тяжелых случаях - воспаление тканей мозга или энцефалит. Департамент здравоохранения подчеркивает, что вакцинация - самый эффективный способ профилактики заболевания.
Департамент здоровья рекомендует взрослым, родившимся в период с 1980 по 1992 год, рассмотреть возможность ревакцинации против кори. В период с 1980 по 1992 год использовалась вакцина против кори, ввезенная из России, ее качество было нестабильным.
Для взрослых ревакцинация является платной. Людям, родившимся после 1993 года и получившим прививку от вируса в детстве, повторная вакцинация не требуется.
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