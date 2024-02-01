Качество советской вакцины против кори было нестабильным — читайте, людям какого возраста медики Эстонии рекомендуют повторную прививку

Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сказала Delfi, что в Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори. „Больше всего вызывает озабоченность число невакцинированных детей. В Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, которые не были привиты от этой болезни“, - сообщила она.

„Очень важно, чтобы родители убедились в том, что их дети были вакцинированы в рамках программы иммунизации. Если по какой-то причине ребенок не был привит от кори, то нужно обратиться к семейному врачу или школьному медицинскому работнику, который может дать консультацию по иммунизации. Все вакцины по программе иммунизации для детей бесплатны“, - напомнила Варьяс.

В Эстонии прививают детей от кори в возрасте одного года и 13 лет, для этого используется комбинированная вакцина MMR, которая защищает против кори, а также еще двух болезней - эпидемического паротита (свинки) и краснухи.

Четыре случая в прошлом году

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано четыре завозных случая заболевания корью: два из Таиланда, один из Германии и один из Объединенных Арабских Эмиратов. Все случаи заболевания минувшем году были среди взрослых. Последние внутригосударственные вспышки отмечались в 2006 и 2019 годах.

„До тех пор, пока ситуация с корью в мире остается нестабильной, Депертамент здоровья рекомендует тем, кто не переболел корью или не был привит от этой болезни, подумать о вакцинации перед поездкой за границу. Формирование иммунитета против кори займет несколько недель“, - говорится на интернет-страничке департамента.