Мужчина взял медаль в соревнованиях… гимнасток

Белоруски блистали во всех дисциплинах. Алина Горносько с огромным преимуществом выиграла золото и в многоборье, и в отдельных видах. Анастасия Салос же везде взяла серебряные награды.

Остальным спортсменкам оставалось лишь бороться за бронзу. В многоборье, в упражнениях с обручем, лентой и мячом третье место заняла француженка Стефани Дрозитис. А вот в упражнениях с булавами топ-3 замкнул именно Марко Руис. В остальных видах испанец был на пятых-шестых местах.

Но награду мужчине вручали на одном пьедестале с девушками.

15-летняя девочка осталась без медали

После такого награждения понимаешь – так быть не должно.

В наши дни мужская художественная гимнастика – это такое же нормальное явление, как мужское одиночное фигурное катание или женский бокс.

Главная претензия к подиуму с мужчиной в том, что даже в этом случае гимнасты должны соревноваться только с мужчинами, а никак не с женщинами! Понятное дело, что в художественной гимнастике своя специфика, но вопросы о защите женского спорта и справедливой конкуренции всё равно возникают.

Понятно, что Winter Queen Cup – довольно скромный турнир. Но его организаторам следовало принять другое решение. Пусть атлет выступает с девушками, однако его результаты должны быть выведены в отдельную категорию. Да, он был бы там один и спокойно забрал бы все золотые медали, но в таком случае он не лишил бы наград девушек. В частности, из-за Руиса без бронзы международного турнира осталась 15-летняя литовская гимнастка Скайсте Разокайте. По отношению к ней получилось очень несправедливо.

Источник - Чемпионат

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