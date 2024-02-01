Мужчина взял медаль в соревнованиях… гимнасток
На Winter Queen Cup, проходившем с 24 по 28 января в Плайя-де-Аро, участвовали более 570 гимнасток из разных стран, включая Беларусь, Францию, Испанию, Италию, Великобританию. Однако в соревнованиях сеньоров по правилам FIG выступали лишь 10 человек: девять гимнасток и один гимнаст. 17-летний Марко Руис состязался в одной категории с женщинами, так как других мужчин на турнире просто не было.
Белоруски блистали во всех дисциплинах. Алина Горносько с огромным преимуществом выиграла золото и в многоборье, и в отдельных видах. Анастасия Салос же везде взяла серебряные награды.
Остальным спортсменкам оставалось лишь бороться за бронзу. В многоборье, в упражнениях с обручем, лентой и мячом третье место заняла француженка Стефани Дрозитис. А вот в упражнениях с булавами топ-3 замкнул именно Марко Руис. В остальных видах испанец был на пятых-шестых местах.
Но награду мужчине вручали на одном пьедестале с девушками.
15-летняя девочка осталась без медали
После такого награждения понимаешь – так быть не должно.
В наши дни мужская художественная гимнастика – это такое же нормальное явление, как мужское одиночное фигурное катание или женский бокс.
Главная претензия к подиуму с мужчиной в том, что даже в этом случае гимнасты должны соревноваться только с мужчинами, а никак не с женщинами! Понятное дело, что в художественной гимнастике своя специфика, но вопросы о защите женского спорта и справедливой конкуренции всё равно возникают.
Понятно, что Winter Queen Cup – довольно скромный турнир. Но его организаторам следовало принять другое решение. Пусть атлет выступает с девушками, однако его результаты должны быть выведены в отдельную категорию. Да, он был бы там один и спокойно забрал бы все золотые медали, но в таком случае он не лишил бы наград девушек. В частности, из-за Руиса без бронзы международного турнира осталась 15-летняя литовская гимнастка Скайсте Разокайте. По отношению к ней получилось очень несправедливо.
Источник - Чемпионат
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