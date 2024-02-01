Футболиста сборной Японии обвиняют в двойном изнасиловании

Сообщается, что две женщины подали судебный иск против 30-летнего футболиста. Они утверждают, что Ито напоил их в одном из отелей Осаки, после чего вступил с ними в сексуальный контакт, на который они не давали согласие. Инцидент произошел в ночь на 21 июня 2023 года после товарищеского матча между сборными Японии и Перу (4:1).

Отмечается, что одна из пострадавших была готова уладить дело без участия суда. В сентябре прошлого года она через своего адвоката потребовала извинений, но не почувствовав раскаяния футболиста, решила подать против него судебный иск.

На данный момент Ито находится в расположении сборной Японии на проходящем в Катаре Кубке Азии. Вчерашний матч ⅛ финала против сборной Бахрейна (3:1) вингер провел на скамейке запасных. На групповом этапе Ито дважды попадал в стартовый состав сборной и один раз выходил на замену.

Ито является одним из самых опытных игроков в нынешнем составе сборной Японии. На его счету 54 матча за национальную команду, в которых он забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

C 2019 года японец выступает в Европе. Его первым клубом был бельгийский „Генк“, из которого летом 2022 года за 10 млн евро он перешел в „Реймс“. В этом сезоне Ито провел за французский клуб 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Источник - Sportmail

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