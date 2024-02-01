Навальный поддержал акцию: всем, кто против Путина, предлагается прийти на выборы в одно время

„Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города“, — отметил политик. Он назвал эту акцию „совершенно легальной и безопасно“, а препятствовать ей „совсем невозможно“.

„Ну а что сделаешь? Закрыть в 12:00 участки? Устроить встречную акцию „в 10 утра за Путина“? Записать всех, кто пришел в полдень, и занести в список неблагонадежных? <…> Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов“, — заявил Навальный.

При этом он добавил, что „просто прийти на эти выборы и проголосовать против Путина — это никакая не борьба с ним, а самообман“.

„Путин, собственно, от вас именно это и хочет: приходи и голосуй, как пожелаешь (ведьма Памфилова все поправит), но больше не делай ничего. Считай, что ты таким образом „борешься“. Поэтому в этой кампании агитировать важнее, чем голосовать. Без вашей личной агитации против Путина ваше личное голосование против него имеет мало смысла. <…> Акция „Полдень против Путина“ отлично соединяет все компоненты. И голосование, и агитация действием, и физическое присутствие, и солидарность с теми, кто с вами будет в это время на участке“, — заявил Навальный.

Навальный напомнил, что автор идеи — бывший депутат заксобрания Петербурга и его „давнишний товарищ“ Максим Резник.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал, что сначала команде Навального эта идея „показалась слабенькой“.

„Но потом сели, посчитали. 2058 избирательных участков в Москве, даже если полмиллиона человек приедет одновременно, то это 250 единомышленников на каждый участок, это уже много людей на каждом участке“, — заявил Жданов.